OM - De Zerbi : Le coup de cœur pour un autre entraîneur !

En déplacement sur la pelouse d’Angers samedi soir, l’OM s’est largement imposé (2-5), deux semaines après sa défaite à domicile contre le FC Nantes (0-2). Après la rencontre, Roberto De Zerbi a tout de même salué le travail de son homologue angevin, Alexandre Dujeux, un entraîneur qui lui « plaît énormément ».
Après la large de victoire de l’OM face à Angers (2-5) samedi soir, Roberto De Zerbi s’est arrêté au micro de Ligue 1+. Interrogé sur la piste menant à Himad Abdelli (26 ans), l’entraîneur de Marseille a tenu à rappeler qu’il n’était, pour le moment, pas un joueur de son équipe, même s’il est « très fort, comme beaucoup de joueurs d’Angers. »
« Alexandre Dujeux est un entraîneur qui me plaît énormément »
L’occasion pour Roberto De Zerbi d’encenser le travail de son homologue sur le banc du SCO : « Alexandre Dujeux est un entraîneur qui me plaît énormément. Je le dis aujourd’hui parce que j’ai gagné, mais je l’ai aussi dit quand on a fait match nul il y a quelques mois. »
« On n’a pas forcément besoin d’aller chercher de nouveaux joueurs »
Enfin, l’entraîneur de l’OM a ajouté à propos du mercato : « Le mercato est le travail de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. Quand je dis que j’ai des bons joueurs, je suis content quand on me ramène des joueurs encore meilleurs. J’espère que l’on jouera toujours comme ça. J’ai dit à Pablo que, quand on fait des matchs comme ceux-ci, si tout le monde joue comme ça, on n’a pas forcément besoin d’aller chercher de nouveaux joueurs. »