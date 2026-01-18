OM : «Avec moi sur le banc», De Zerbi annonce son prochain défi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour Roberto De Zerbi, l’OM a réalisé sa meilleure première mi-temps depuis son arrivée samedi soir sur la pelouse d’Angers (2-5). Le technicien italien a en revanche insisté sur la nécessité de trouver de la régularité dans les performances et a fixé un objectif à ses joueurs : enchaîner 10 matchs de ce niveau avec lui sur le banc.

Avant la réception de Liverpool mercredi prochain en Ligue des champions, l’OM s’est largement imposé sur la pelouse d’Angers (2-5) samedi soir, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Une victoire obtenue après une première mi-temps presque parfaite de la part des Olympiens, « la meilleure depuis mon arrivée du point de vue de la qualité de jeu », estime Roberto De Zerbi.

« On peut très bien jouer contre Liverpool et après perdre contre Angers ou Nantes » De bon augure avant d’affronter Liverpool, même si l’OM a encore une marge de progression et doit être plus régulier dans ses performances. « On doit progresser encore, réussir à rester dans le match les 90 minutes et dans le championnat pendant les 38 matchs. C'est la marge d’amélioration de notre équipe. On peut très bien jouer contre Liverpool et après perdre contre Angers ou Nantes. Si on n’est pas dedans, on peut perdre contre tout le monde. Si on est comme il faut, bien préparés, on peut lutter contre tout le monde », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse d’après match.