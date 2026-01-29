Invité «à jouer gratuitement», Karim Benzema dit stop

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Karim Benzema n'a toujours pas prolongé à Al-Ittihad. Bien qu'il se dise heureux en Arabie Saoudite, l'ancien attaquant du Real Madrid aurait toutefois été très vexé par la dernière proposition transmise par Michael Emenalo, le directeur du football de la Saudi Pro League.

En 2023, Karim Benzema décide de quitter le Real Madrid où il a tout gagné, jusqu'au Ballon d'Or qui venait couronner son année 2022 tout simplement exceptionnel. Et comme Cristiano Ronaldo, l'attaquant français tente l'aventure en Arabie Saoudite où il s'engage à Al-Ittihad. Et depuis, le joueur formé à l'OL semble parfaitement épanoui dans ce nouveau championnat où son rôle dépasse celui de simple footballeur.

Benzema se dit heureux à Al-Ittihad... En effet, dans une interview accordée à L'EQUIPE le 12 décembre dernier, Karim Benzema affichait son engagement total dans le projet saoudien : « Je fais pleinement partie du projet pour faire monter le football ici, pour ouvrir le pays. Donc, forcément, je suis à la bonne place. Je me sens super bien dans ce Championnat. Après, on verra bien ce qu'il se passe, parce que c'est vrai que je suis en fin de contrat. Mais je suis un passionné de foot, j'aime trop ça. Je travaille beaucoup, que ce soit en vacances, chez moi, et je reste toujours connecté avec le football. Donc je me sens très bien et on verra ce qu'il se passe pour le futur ». Et justement, le futur du Ballon d'Or 2022 est plus que jamais remis en question.

🚨🚨 𝗞𝗔𝗥𝗜𝗠 𝗕𝗘𝗡𝗭𝗘𝗠𝗔 🇫🇷 𝗔 𝗥𝗘𝗖̧𝗨 𝗨𝗡𝗘 𝗢𝗙𝗙𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗟𝗢𝗡𝗚𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗝𝗨𝗚𝗘́𝗘… 𝗜𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 😭



Elle a été prise comme un manque de respect par l’entourage du joueur, car elle reviendrait à « 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 ».



Benzema… pic.twitter.com/zcu6p5SURB — BeFootball (@_BeFootball) January 29, 2026