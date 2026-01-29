Invité «à jouer gratuitement», Karim Benzema dit stop

En fin de contrat en juin prochain, Karim Benzema n'a toujours pas prolongé à Al-Ittihad. Bien qu'il se dise heureux en Arabie Saoudite, l'ancien attaquant du Real Madrid aurait toutefois été très vexé par la dernière proposition transmise par Michael Emenalo, le directeur du football de la Saudi Pro League.
En 2023, Karim Benzema décide de quitter le Real Madrid où il a tout gagné, jusqu'au Ballon d'Or qui venait couronner son année 2022 tout simplement exceptionnel. Et comme Cristiano Ronaldo, l'attaquant français tente l'aventure en Arabie Saoudite où il s'engage à Al-Ittihad. Et depuis, le joueur formé à l'OL semble parfaitement épanoui dans ce nouveau championnat où son rôle dépasse celui de simple footballeur.
Benzema se dit heureux à Al-Ittihad...
En effet, dans une interview accordée à L'EQUIPE le 12 décembre dernier, Karim Benzema affichait son engagement total dans le projet saoudien : « Je fais pleinement partie du projet pour faire monter le football ici, pour ouvrir le pays. Donc, forcément, je suis à la bonne place. Je me sens super bien dans ce Championnat. Après, on verra bien ce qu'il se passe, parce que c'est vrai que je suis en fin de contrat. Mais je suis un passionné de foot, j'aime trop ça. Je travaille beaucoup, que ce soit en vacances, chez moi, et je reste toujours connecté avec le football. Donc je me sens très bien et on verra ce qu'il se passe pour le futur ». Et justement, le futur du Ballon d'Or 2022 est plus que jamais remis en question.
... mais la proposition saoudienne le choque
Et pour cause, le contrat de Karim Benzema s'achève en juin prochain, et pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé. Et visiblement, ce n'est pas la dernière offre qui va le faire avancer ce dossier. Selon les informations de L'EQUIPE, la situation est effectivement très tendue, puisque le Ballon d'Or 2022 n'aurait pas du tout apprécié la proposition faite par Michael Emenalo, le directeur du football de la Saudi Pro League, mercredi. Les détails de cette offre n'ont pas filtré, mais L'EQUIPE a contacté l'entourage de Karim Benzema qui la considère comme un manque de respect, voire insultante, puisqu'elle reviendrait « à jouer gratuitement ». Une situation qui a poussé l'ancien joueur du Real Madrid à prendre une décision radicale en se mettant en retrait de son équipe. Un gros coup dur pour son entraîneur Sergio Conceiçao qui perd son capitaine et son meilleur joueur. Et c'est d'autant plus frustrant pour Al-Ittihad puisque les dirigeants du club ne peuvent rien face aux décisions de la Ligue qui est l'employeur du joueur. Autrement dit, cela sonne peut-être la fin de l'aventure saoudienne de Karim Benzema.