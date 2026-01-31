Zidane l'abandonne : 20 ans plus tard, cette «frustration» le hante encore

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Proche de Zinedine Zidane avec qui il a vécu des moments uniques en équipe de France, il a mal digéré la fin de leur aventure commune chez les Bleus. Un dérapage qui a coûté très cher à l'équipe de Raymond Domenech à la Coupe du monde 2006. 20 ans après les faits, il revient sur ce passage difficile à accepter alors qu'il souhaitait offrir un ultime cadeau à celui qui allait prendre sa retraite. Explications.

En l'espace de huit ans, l'équipe de France aurait pu signer un triplé historique. Coupe du monde 1998, Euro 2000 et Mondial 2006. En Allemagne, le groupe de Raymond Domenech a adopté le mode diesel. Après deux résultats poussifs contre la Suisse et la Corée du sud (0-0 et 1-1), Patrick Vieira et Thierry Henry ont lancé l'épopée des Bleus de l'autre côté du Rhin face au Togo (2-0). La révolte sonnait et de là les grandes soirées s'enchaînaient.

«J'ai encore cette frustration : quand Zizou se fait expulser et qu'on est pas capables de gagner» 3-1 contre l'Espagne en 1/8ème de finale, 1-0 face au Brésil et au Portugal en quart et demi finale de ce Mondial avec un Zinedine Zidane déterminant à chaque match à élimination directe. En finale, le Ballon d'or 98 lançait parfaitement les Bleus sur penalty en inscrivant une panenka face à Gianluigi Buffon avant de céder à la provocation verbale de Marco Materazzi pendant les prolongations en lui assénant un coup de tête sur la poitrine. Zidane écopait d'un carton rouge et laissait ses coéquipiers à 10 pour les 10 dernières minutes du match face à l'Italie. La Squadra Azzurra finissait par l'emporter aux tirs au but (1-1 puis 5-3 lors de la séance). Une soirée noire à Berlin qui hante toujours les pensées de Fabien Barthez, le gardien des Bleus à l'époque. « 2006, j'y pense encore. Autant 98 non, 2000 non plus, 2006 je dois encore y penser 2 ou 3 fois par mois. Je n'aime pas perdre. Ce sont des contextes différents. Ce qui m'agace, qui m'irrite le plus, et j'ai encore cette frustration : quand Zizou se fait expulser et qu'on est pas capables de gagner ».