Un Ballon d’Or à l’OM : La réponse tombe pour De Zerbi !

Cette saison, Mason Greenwood crève l’écran sous le maillot de l’OM. L’Anglais enchaine les buts et les performances de haut niveau, de quoi d’ailleurs faire dire à Roberto De Zerbi que son numéro 10 aurait le niveau pour le Ballon d’Or. Est-ce réellement le cas pour Greenwood ? Benoit Cheyrou a tenu à répondre à l’entraîneur de l’OM.

Bénéficiant de certaines circonstances favorables, l’OM a mis la main sur un véritable phénomène avec Mason Greenwood. Le club phocéen aurait-il dans ses rangs un futur Ballon d’Or ? Roberto De Zerbi le pense. Récemment, l’entraîneur de l’OM confiait à propos de Greenwood : « Je le vois tous les jours, son potentiel est énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe des joueurs du même niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'or, à lui de comprendre s'il veut tout faire pour lutter pour le Ballon d'or ou non. Il a des qualités dignes du Ballon d’or ».

« C’est le meilleur attaquent du championnat de France » Pour BeFootball, Benoit Cheyrou a répondu à Roberto De Zerbi concernant Mason Greenwood et le Ballon d’Or. L’ancien de l’OM a alors confié : « De Zerbi a dit que Greenwood était un potentiel Ballon d’Or ? J’en pense qu’il le voit plus souvent que moi à l’entraînement. Je pense qu’il parlait de potentiel. Mais c’est sûr que c’est le meilleur attaquent du championnat de France ».