Nouveau joueur à l’OL : C’est le choc !

Pierrick Levallet

La grosse vague de départs l’été dernier aura au moins permis à certains éléments de se révéler à l’OL. Khalis Merah en a notamment profité pour se faire une place dans le groupe rhodanien. Et Paulo Fonseca a été agréablement surpris par la qualité du milieu de terrain de 18 ans.

L’été dernier, le mercato a fait des dégâts à l’OL. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments pour rééquilibrer ses comptes. Cette grosse vague de départs aura néanmoins permis à certains éléments de se faire une place de choix dans le groupe de Paulo Fonseca. C’est notamment le cas de Khalis Merah, qui a agréablement surpris le coach portugais.

«Je suis totalement surpris» « Il a du talent, il veut toujours jouer, avoir le ballon, il est courageux et défensivement il travaille beaucoup. Je suis totalement surpris. Je connaissais Khalis, mais l'observer en équipe de jeunes et dans ce contexte, c'est différent » avouait d’ailleurs Paulo Fonseca dans un entretien accordé à L’Equipe récemment.