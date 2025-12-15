Relation «magnifique» à l’OL : La déclaration d’amour !

Pierrick Levallet

L’OL a vécu un mercato particulier l’été dernier. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments pour rééquilibrer ses comptes. Les dirigeants lyonnais ont ensuite cherché à recruter en dépensant le moins d’argent possible. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont notamment mis la main sur Afonso Moreira. Et visiblement, l’ailier de 20 ans a convaincu son monde dans le vestiaire.

«Il y a eu des belles trouvailles» « C’est un bon joueur. On sait que les dirigeants ont dû faire avec leurs moyens. Ce n’était pas évident. Tous ceux qu’ils ont pris sont bons. Il y a eu des belles trouvailles. L’intensité qu’Afonso a mise depuis qu’il est arrivé, notamment au début... Alors qu’il ne jouait pas beaucoup » a ainsi confié Moussa Niakhaté dans des propos rapportés par L’Equipe.