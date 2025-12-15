Surprise, un joueur «important» a signé à l’OL !

Pierrick Levallet

Le mercato a fait des dégâts à l’OL l’été dernier. Le club rhodanien s’est séparé de plusieurs éléments importants pour rééquilibrer ses comptes. Cela a toutefois permis à certains joueurs de se faire une place dans le groupe de Paulo Fonseca. C’est notamment le cas de Khalis Merah, qui a récemment prolongé chez les Gones. Le coach portugais estime d’ailleurs beaucoup le milieu de terrain de 18 ans.

Khalis Merah s'est fait une place de choix à l'OL Du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain s’est installé dans la rotation établie par Paulo Fonseca. Khalis Merah apporte d’ailleurs satisfaction au coach portugais, qui lui accorde assez régulièrement sa confiance. L’entraîneur de l’OL estime d’ailleurs que le crack formé chez les Gones aura un avenir plutôt brillant.