Mercato - PSG : Déçu par Luis Enrique, il a quitté Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsqu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique a clairement pris des décisions importantes au sujet de son effectif, et cela n'a pas plu à tous ses joueurs puisque l'un d'entre eux rappelle qu'il s'attendait à plus de soutien de sa part. Et il avait donc décidé de partir.

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique avait rapidement décidé de se séparer de plusieurs joueurs. Carlos Soler en a notamment fait les frais. Le milieu de terrain espagnol comptait pourtant sur la confiance de son ancien sélectionneur pour se relancer à Paris après une première saison compliquée. Il a finalement été prêté à West Ham avant d'être transféré définitivement à la Real Sociedad. Et Carlos Soler raconte sa frustration.

Mercato - PSG : «C’est le dégringolade», il tombe de très haut après son transfert ! https://t.co/YovkTYsUQB — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Carlos Soler frustré par Luis Enrique « Quand je suis arrivé (à l’été 2022), le PSG avait déjà joué cinq matchs de championnat. Il y avait déjà une équipe type donc ça n'a pas été simple (…) Cette première saison était celle de l'adaptation. Mais dans le football, s'il n'y a pas de temps pour s'adapter, imaginez au PSG, une si grande équipe qui lutte pour tous les titres. Ça n'a pas fonctionné cette saison, puis Luis Enrique est arrivé et c'est vrai que j'espérais que les choses changent. J'espérais que l'entraîneur qui m'avait apporté, non pas de la confiance parce qu'elle doit être mutuelle, mais j'espérais qu'il me donnerait davantage de temps de jeu parce que je pense que je le méritais », assure-t-il dans une interview accordée à AS avant de poursuivre.