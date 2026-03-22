Luis Enrique : Le coup tenté au PSG qui s'est transformé en une «très belle surprise»

Pierrick Levallet

Ce samedi soir, le PSG s’est assuré de conserver sa place de leader de la Ligue 1 en s’imposant largement sur la pelouse de l’OGC Nice (0-4). Luis Enrique a notamment fait quelques choix surprenants dans sa composition d’équipe. Et le coach espagnol a avoué avoir été bluffé par un joueur en particulier.

Le PSG est assuré de conserver sa place de leader du championnat après cette journée de Ligue 1. Le club de la capitale, qui compte un match de retard après la rencontre face au FC Nantes reportée, s’est imposé sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi soir (0-4). Afin de faire souffler quelques uns de ses cadres et ne prendre aucun risque avec d’autres joueurs, Luis Enrique a pris des décisions surprenantes dans sa composition d’équipe.

«C'est impossible que ça marche» : Même au PSG, on n'y croyait pas... https://t.co/GtcXJJSHZJ — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Luis Enrique a encore fait des expériences au PSG Le PSG a en effet démarré la rencontre avec un trident offensif original. Si Désiré Doué avait déjà été vu sur le côté droit par le passé, Luis Enrique a toutefois décidé de miser sur Khvicha Kvaratskhelia en pointe pour laisser le couloir gauche à Nuno Mendes. Et peu avant la mi-temps, le coach espagnol a choisi de mettre Lucas Beraldo au poste de numéro 6 après la sortie de Senny Mayulu. Le technicien de 55 ans a d’ailleurs avoué avoir été impressionné par le Brésilien, défenseur central de métier.