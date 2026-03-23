Mercato - A la limite de «l'harcèlement» : Quand un entraîneur l'a empêché de rejoindre le Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a été proche de recruter un champion du monde un an avant Zinedine Zidane en 2000. Néanmoins, un entraîneur français était monté au créneau à l'époque, ne lâchant pas le joueur en question pour qu'il finisse par accepter de snober le Real Madrid pour son club. Deux décennies plus tard, il raconte.

« Personne ne peut refuser le Real Madrid », c'est un dicton assez connu dans le monde du football tant l'institution merengue fait rêver bien des joueurs en grandissant. Cependant, Kylian Mbappé a éconduit les approches de la Casa Blanca à plusieurs reprises, que ce soit à l'académie en 2012, au moment de son transfert au PSG en 2017 puis en 2022 lorsqu'il a prolongé son bail à Paris... avant de céder aux sirènes du Real Madrid en 2024. Mais avant lui, un autre champion du monde avec l'équipe de France a dit non au vainqueur de 15 Ligues des champions... en 2000 !

"Un des stades où il y a le plus d'ambiance en Europe" 🤩



Quand l’OM a convaincu un champion du monde grâce au Vélodrome 🏟️



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«Il m'a appelé je ne sais pas combien de fois, c'était presque du harcèlement» Dans le cadre de l'émission : La Boutique de Canal+, Robert Pirès est revenu sur un tournant de sa carrière après l'Euro 2000. A 27 ans, il aurait pu vivre un rêve de gosse en signant au Real Madrid qui était son club de coeur. Mais au final, il a été persuadé par un Arsène Wenger très insistant de filer à Arsenal. « On est en 2000 et j'ai un choix qui est hyper compliqué. Je dois choisir entre le Real (ndlr Madrid), Arsenal et la Juve. Choix hyper délicat à faire. Je choisis d'aller en Angleterre parce qu'à ce moment-là l'entraîneur est Arsène Wenger. Il m'a appelé je ne sais pas combien de fois, c'était presque du harcèlement (rires), du bon harcèlement attention ».