Mercato : Ce «joueur formidable» acheté par le PSG, «ça ne pouvait être qu’une recrue de qualité»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années, le PSG se montre très précis sur son recrutement. Le club de la capitale vise des profils jeunes, techniques, mais également capables de se fondre parfaitement dans le collectif. L’année dernière, Paris a réussi à boucler un très beau coup avec un joueur, dont l’ancien entraîneur a clairement validé le transfert vers la France. Explications.

Le PSG rayonne. Fort d’une saison 2024-2025 historique, le club de la capitale est reparti à l’abordage. Opposé à Chelsea en 8ème de finale de la Ligue des Champions, le club parisien a totalement balayé le club anglais, grâce notamment à plusieurs individualités ayant fait la différence. Élu homme du match à l’aller, mais également au retour du côté de Stanford Bridge, Khvicha Kvaratskhelia a littéralement fait le spectacle.

"C'est un formidable joueur." 🇬🇪



Rudi Garcia, qui a entraîné Kvaratskhelia à Naples, nous donne son avis sur l'évolution de son ancien joueur. pic.twitter.com/3swVKTLxCV — L1+ (@ligue1plus) March 22, 2026

Kvaratskhelia comme un poisson dans l’eau au PSG Recruté en janvier 2025 contre 70M€, l’ailier géorgien est devenu l’homme des grands rendez-vous au PSG. Récemment, « Kvara » confiait dans les colonnes du Parisien être totalement sous le charme de sa vie en France : « J’adore Paris, j’aime tout à Paris. Plus j’y pense, plus j’aime le fait que les gens sont très respectueux. Quand vous sortez, ils ne vous dérangent pas beaucoup. Au restaurant par exemple, ils demandent avant de venir prendre une photo. J’aime beaucoup ça. C’est la meilleure ville où vous balader avec votre femme. »