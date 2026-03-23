Mercato - OM : Viré par le club, cet ancien joueur se lâche et adresse un gros tacle !

La séparation brutale. Il y a quelques années de cela, un joueur de l’OM prenait la porte sur décision du président de l’époque. Une fin d’histoire qui est restée en travers de sa gorge pendant quelque temps et encore aujourd’hui, il a un ressentiment envers cette personne. Il s’est confié à la télévision ces dernières heures.
A l’Olympique de Marseille, les histoires ne se terminent pas toujours bien. Il n’y a pas que des adieux dans les larmes et les applaudissements. Certains joueurs finissent par être mis dehors par leurs dirigeants pour des raisons sportives, mais pas seulement. Des ruptures par rapport à des comportements ou des occupations externes au club en sont parfois les causes. Un champion du monde peut en témoigner et a évoqué cette fin d’aventure à Marseille dimanche soir.
«J’ai quitté le club à cause d’une personne que vous connaissez et dont on connaît le nom. C’est un peu comme Voldemort»
Sur le plateau du Club de Ligue 1+, Adil Rami est revenu sur sa brouille avec l’ancien président Jacques-Henri Eyraud après sa participation à Fort Boyard qui lui avait valu son transfert loin de l’OM en 2019. Face à Rudi Garcia, son coach à Marseille et au LOSC, Rami lui a présenté ses excuses.
« Je voulais revenir sur un truc qui est très important pour moi. Aujourd’hui j’ai 40 ans, la petite mort vous la connaissez, la retraite c’est très compliqué pour un footballeur. J’ai pris de la maturité en quelque sorte et je voulais m’excuser pour le manque de reconnaissance que j’ai eu auprès de vous. Parce qu’avec ce qui s’est passé à l’Olympique de Marseille, j’ai quitté le club à cause d’une personne que vous connaissez et dont on connaît le nom, mais on en parlera pas. C’est un peu comme Voldemort. Il était important pour moi de m’excuser et d’avoir cette reconnaissance parce que si aujourd’hui j’ai fait cette carrière c’est grâce à vous donc je vous remercie du fond du cœur ».
«Il y a eu une petite erreur qui a fait que ça s’est mal terminé»
Touché par le discours élogieux signé Adil Rami qui se trouvait face à lui, Rudi Garcia a, à son tour, tenu à faire savoir tout le bien qu’il pense de la personne et du joueur qu’a été le champion du monde. « Ça me touche beaucoup, je suis surpris, mais ta carrière tu l’as faite grâce à toi Adil. Moi je n’ai été que quelqu’un qui t’a accompagné. J’ai eu de la chance de te trouver sur mon parcours parce qu’on a fait de grandes choses ensemble. On fait tous des erreurs dans la vie, à Marseille tu as fait plein de grandes choses, mais il y a eu une petite erreur qui a fait que ça s’est mal terminé. Ça n’enlève rien à ce que tu es, ce qu’on a fait ensemble. Et je suis fier de toi ».