Mercato - OM : Viré par le club, cet ancien joueur se lâche et adresse un gros tacle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La séparation brutale. Il y a quelques années de cela, un joueur de l’OM prenait la porte sur décision du président de l’époque. Une fin d’histoire qui est restée en travers de sa gorge pendant quelque temps et encore aujourd’hui, il a un ressentiment envers cette personne. Il s’est confié à la télévision ces dernières heures.

A l’Olympique de Marseille, les histoires ne se terminent pas toujours bien. Il n’y a pas que des adieux dans les larmes et les applaudissements. Certains joueurs finissent par être mis dehors par leurs dirigeants pour des raisons sportives, mais pas seulement. Des ruptures par rapport à des comportements ou des occupations externes au club en sont parfois les causes. Un champion du monde peut en témoigner et a évoqué cette fin d’aventure à Marseille dimanche soir.

🎙️ "Si j'ai fait cette carrière, c'est grâce à vous."



La reconnaissance d'Adil Rami envers Rudi Garcia dans Le Club Ligue 1+ 🥹 pic.twitter.com/P1wU2qFAsO — L1+ (@ligue1plus) March 22, 2026

«J’ai quitté le club à cause d’une personne que vous connaissez et dont on connaît le nom. C’est un peu comme Voldemort» Sur le plateau du Club de Ligue 1+, Adil Rami est revenu sur sa brouille avec l’ancien président Jacques-Henri Eyraud après sa participation à Fort Boyard qui lui avait valu son transfert loin de l’OM en 2019. Face à Rudi Garcia, son coach à Marseille et au LOSC, Rami lui a présenté ses excuses. « Je voulais revenir sur un truc qui est très important pour moi. Aujourd’hui j’ai 40 ans, la petite mort vous la connaissez, la retraite c’est très compliqué pour un footballeur. J’ai pris de la maturité en quelque sorte et je voulais m’excuser pour le manque de reconnaissance que j’ai eu auprès de vous. Parce qu’avec ce qui s’est passé à l’Olympique de Marseille, j’ai quitté le club à cause d’une personne que vous connaissez et dont on connaît le nom, mais on en parlera pas. C’est un peu comme Voldemort. Il était important pour moi de m’excuser et d’avoir cette reconnaissance parce que si aujourd’hui j’ai fait cette carrière c’est grâce à vous donc je vous remercie du fond du cœur ».