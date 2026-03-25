Habib Beye : Le détail important à prendre en compte dans son contrat pour son avenir à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour remplacer Roberto De Zerbi, l’OM a décidé de faire confiance à Habib Beye. Mais voilà que si le technicien sénégalais vient à peine de poser ses valises à Marseille, des questions se posent déjà quant à son avenir. Sera-t-il toujours là la saison prochaine ? Des précisions ont été apportées quant au contrat signé par Beye.

Cela fait maintenant plusieurs saisons que les entraîneurs s’enchainent sur le banc de l’OM. Ça a encore changé il y a quelques semaines. En effet, Roberto De Zerbi a quitté ses fonctions et pour le remplacer, la décision a été prise de faire confiance à Habib Beye. Ancien joueur du club phocéen, le Sénégalais a donc pris place aux manettes de l’OM. Mais jusqu’à quand va-t-il rester à cette position ? Alors que Beye vient à peine d’arriver, son avenir est incertain aux yeux de beaucoup…

Mercato - OM : Le départ qui soulage Christophe Dugarry, «je n’en pouvais plus» https://t.co/IPYZ6Pk7Po — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Beye toujours à l’OM la saison prochaine ? Restera ? Ne restera pas ? Aujourd’hui, Habib Beye est donc l’entraîneur de l’OM, mais voilà qu’il pourrait ne plus l’être la saison prochaine. Néanmoins, face à ces interrogations concernant l’avenir du technicien olympien, Florent Germain a tenu à mettre certaines choses au point. En effet, lors de son passage au micro de RMC, le journaliste a tenu à rappeler un détail important du contrat signé par Habib Beye : ce dernier s’est engagé jusqu’en 2027 et sa présence la saison prochaine ne dépend absolument pas d’une qualification ou non pour la Ligue des Champions.