Mercato - PSG : Arsenal s'active pour le transfert d'un joueur parisien !

L'été prochain, le PSG devrait s'activer de manière beaucoup plus intense sur le mercato après avoir fait preuve d'une relative discrétion. Il faut dire que plusieurs joueurs de Luis Enrique sont convoités en Premier League. L'un d'eux aurait d'ailleurs fait l'objet d'une première offre d'Arsenal.
Dans les prochains mois, le PSG pourrait clairement animer le prochain mercato. Dans sa vidéo YouTube, Fabrizio Romano l'a effectivement annoncé récemment : « C'est sûr que cet été, il y aura des mouvements à plusieurs postes au PSG parce qu'ils veulent se montrer actifs cet été. Le PSG cherchera plusieurs opportunités donc ce sera un club intéressant à suivre dans les prochains mois ». Il faut dire que cela fait désormais plusieurs mois que les Parisiens sont discrets et ont arrêté de flamber.
Mayulu dans le viseur d'Arsenal ?
Plusieurs joueurs pourraient ainsi quitté le PSG, ce qui engendrera évidemment des recrues pour compenser ces départs. Et selon les informations de Media Foot, Senny Mayulu susciterait notamment l'intérêt d'Arsenal. Les Gunners auraient même approché l'entourage du jeune milieu de terrain parisien afin de lui soumettre une proposition. Pour le moment, le PSG n'aurait reçu aucune offre, et il est difficile de savoir si la porte serait ouverte pour un départ.
Le PSG tente de le prolonger
D'ailleurs, il est possible que le PSG ne soit pas vendeur puisque Média Foot révèle également que la direction parisienne lui a offert une prolongation de contrat. L'offre est sur la table et s'il le souhaite, Senny Mayulu n'a plus qu'à signer pour étendre son bail. Mais les conseillers du joueur formé à Paris font traîner le dossier, attendant probablement une meilleure offre. Une situation qui ne fait pas les affaires du PSG puisque le contrat de Mayulu s'achève dans un an, et s'il ne prolonge pas, il faudra donc le vendre. Et Arsenal ne compte pas laisser passer cette opportunité.