Mercato - PSG : Arsenal s'active pour le transfert d'un joueur parisien !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG devrait s'activer de manière beaucoup plus intense sur le mercato après avoir fait preuve d'une relative discrétion. Il faut dire que plusieurs joueurs de Luis Enrique sont convoités en Premier League. L'un d'eux aurait d'ailleurs fait l'objet d'une première offre d'Arsenal.

Dans les prochains mois, le PSG pourrait clairement animer le prochain mercato. Dans sa vidéo YouTube, Fabrizio Romano l'a effectivement annoncé récemment : « C'est sûr que cet été, il y aura des mouvements à plusieurs postes au PSG parce qu'ils veulent se montrer actifs cet été. Le PSG cherchera plusieurs opportunités donc ce sera un club intéressant à suivre dans les prochains mois ». Il faut dire que cela fait désormais plusieurs mois que les Parisiens sont discrets et ont arrêté de flamber.

🚨🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗦𝗘𝗡𝗡𝗬 𝗠𝗔𝗬𝗨𝗟𝗨 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗢𝗨𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗨 𝗠𝗢𝗜𝗡𝗦 𝗗𝗘𝗨𝗫 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘𝗦 ! ❌🤕



Le titi parisien est victime d’une lésion au mollet droit.



(Communiqué PSG) pic.twitter.com/5CCcYH7XLU — BeFootball (@_BeFootball) March 22, 2026

Mayulu dans le viseur d'Arsenal ? Plusieurs joueurs pourraient ainsi quitté le PSG, ce qui engendrera évidemment des recrues pour compenser ces départs. Et selon les informations de Media Foot, Senny Mayulu susciterait notamment l'intérêt d'Arsenal. Les Gunners auraient même approché l'entourage du jeune milieu de terrain parisien afin de lui soumettre une proposition. Pour le moment, le PSG n'aurait reçu aucune offre, et il est difficile de savoir si la porte serait ouverte pour un départ.