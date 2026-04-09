Lizarazu balance sur un joueur du PSG, «Il est très pénible»

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG l'a emporté face à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Après cette victoire parisienne au Parc des Princes, Bixente Lizarazu - champion du monde 98 avec l'équipe de France - a affirmé qu'un attaquant du club de la capitale était « très pénible » pour les adversaires.

Le PSG a hérité de Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions. Lors du match aller, les hommes de Luis Enrique ont battu les Reds au Parc des Princes ce mercredi soir (2-0). Interrogé par L'Equipe, Bixente Lizarazu n'a pas tari d'éloges à l'égard de Warren Zaïre-Emery, qui a réalisé un grand match contre les Anglais.

Zinedine Zidane contacté par le PSG, c’est confirmé : «J’ai discuté avec lui…» https://t.co/HpKp7SwolV — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

«Il va au casse-pipe et ne lâche jamais rien» « Quels joueurs du PSG vous ont-ils le plus impressionné ? Warren Zaïre-Emery a été vraiment rayonnant et a totalement repris confiance. Je pense qu'il a beaucoup appris de la saison dernière, où cela a été plus difficile pour lui. Il a su se poser les bonnes questions. Maintenant, c'est sûr que même quand Fabian Ruiz va revenir de blessure, ça va être compliqué de le sortir de l'équipe. Il a été omniprésent à la récupération du ballon et n'a pas hésité à dépasser sa fonction pour peser offensivement. Auparavant, il apparaissait un peu en dessous sur le plan technique des autres milieux parisiens (Vitinha, Joao Neves, Ruiz). Ce n'est plus le cas, il est vraiment de plus en plus juste », a affirmé Bixente Lizarazu, avant de s'enflammer pour Khvicha Kvaratskhelia.