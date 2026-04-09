PSG : Le malaise confirmé sur RMC, ce Parisien a «agacé» Luis Enrique et ses dirigeants

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, le PSG a fait un grand pas vers la qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale a remporté son match aller face à Liverpool (2-0). Une rencontre au cours de laquelle un Parisien en particulier s’est mis en avant. Son cas a d’ailleurs fait beaucoup parler ces derniers mois, au point d’éveiller quelques crispations chez Luis Enrique et dans la direction.

Quand la musique de la Ligue des Champions retentit, un joueur du PSG semble complètement se métamorphoser : Khvicha Kvaratskhelia. Déjà décisif au tour d’avant contre Chelsea, le Géorgien a été buteur ce mercredi soir contre Liverpool. Le Parisien confirme ainsi un peu plus sa grand forme sur la scène européenne, mais ça ne fait aussi que renforcer une idée à son sujet : que Kvaratskhelia choisit ses matchs et s’investisse quand ça compte vraiment. Ça a ainsi pu lui valoir quelques critiques et pas seulement de la part d’observateurs.

Ce joueur du PSG est «frustré», la confidence devant les caméras ! https://t.co/kvIXgYNzf7 — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« C’est sa compétition » C’est un Khvicha Kvaratskhelia à deux visages qu'on peut donc voir avec le PSG depuis le début de la saison. Ce qui a d’ailleurs pu agacer à Paris. Ainsi, dans l'émission Super Moscato Show, le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins a expliqué dans un premier : « Kvara est un homme des grands matchs ? C’est sa compétition on peut le dire. 12 matchs, 8 buts en Ligue des Champions cette saison, c’est deux fois plus qu'en Ligue 1. Il avait déjà donné le ton la saison dernière avec un but en finale face à l’Inter ».