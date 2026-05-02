«Un scandale» avec le PSG ? La réponse cash de Laure Boulleau

Mardi soir, le PSG s’est imposé au Parc des Princes face au Bayern Munich (5-4). Auteur d’un doublé, Ousmane Dembélé a notamment marqué sur penalty à la suite d’une main jugée litigieuse par beaucoup d’Alphonso Davies. Fallait-il réellement accorder ce penalty au club de la capitale ? Laure Boulleau a réagi, refusant d’évoquer un scandale.
Finale de la Ligue des Champions avant l’heure, le match aller entre le PSG et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses. Pour beaucoup, on a assisté à l’une des plus grandes rencontres de l’histoire. Cela s’est terminé par une victoire parisienne (5-4), le club de la capitale repartant donc de ce match aller avec un avantage d’un but. Le PSG a notamment pu compter sur un doublé d’Ousmane Dembélé, auteur notamment d’un penalty juste avant la mi-temps.
Une main litigieuse de Davies
Et voilà que cette séquence a fait beaucoup parler, déclenchant même une polémique pour certains. En effet, c’est Alphonso Davies qui s’est rendu coupable d’une main et qui a été sanctionné. Mais fallait-il vraiment siffler penalty ? Pour certains, ça n’aurait pas dû être le cas étant donné que le ballon avait touché une autre partie du corps du joueur du Bayern Munich avant de toucher sa main. Malgré cela, l’arbitre de la rencontre a donc décidé d’accorder un penalty au PSG, qui a été transformé par Ousmane Dembélé.
« Je trouve que le mot scandaleux n’est pas adapté »
Sur Canal+, Laure Boulleau a réagi à ce penalty litigieux en faveur du PSG. C’est alors que l’ancienne joueuse a refusé de parler de scandale, expliquant : « Pour résumer, on n’est pas trop fan de cette règle des mains modernes où on est proche du joueur. En plus, on sent qu’il veut quand même garder son bras au corps. Mais le règlement fait qu’il y a des mains qui ont été sifflées comme ça. Là c’est en faveur du PSG. Je ne trouve pas que c’est un scandale. Je trouve que le mot scandaleux n’est pas adapté. En tant que défenseur, on doit s’adapter à la règle, on n’est pas des pingouins, on a des bras. Là je sens qu’il a envie de mettre les mains dans le dos, mais oui il aurait dû garder ses mains dans le dos, ce n’est pas naturel, mais on voit tout le temps les défenseurs défendre de cette manière. Je pense que le fait d’avoir lâché sa main au dernier moment il y a eu ce doute et le penalty a été accordé. C’est sévère quand même ».