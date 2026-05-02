«Un scandale» avec le PSG ? La réponse cash de Laure Boulleau

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mardi soir, le PSG s’est imposé au Parc des Princes face au Bayern Munich (5-4). Auteur d’un doublé, Ousmane Dembélé a notamment marqué sur penalty à la suite d’une main jugée litigieuse par beaucoup d’Alphonso Davies. Fallait-il réellement accorder ce penalty au club de la capitale ? Laure Boulleau a réagi, refusant d’évoquer un scandale.

Finale de la Ligue des Champions avant l’heure, le match aller entre le PSG et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses. Pour beaucoup, on a assisté à l’une des plus grandes rencontres de l’histoire. Cela s’est terminé par une victoire parisienne (5-4), le club de la capitale repartant donc de ce match aller avec un avantage d’un but. Le PSG a notamment pu compter sur un doublé d’Ousmane Dembélé, auteur notamment d’un penalty juste avant la mi-temps.

Une main litigieuse de Davies Et voilà que cette séquence a fait beaucoup parler, déclenchant même une polémique pour certains. En effet, c’est Alphonso Davies qui s’est rendu coupable d’une main et qui a été sanctionné. Mais fallait-il vraiment siffler penalty ? Pour certains, ça n’aurait pas dû être le cas étant donné que le ballon avait touché une autre partie du corps du joueur du Bayern Munich avant de toucher sa main. Malgré cela, l’arbitre de la rencontre a donc décidé d’accorder un penalty au PSG, qui a été transformé par Ousmane Dembélé.