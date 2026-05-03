«C’est du même niveau que Mbappé et Messi» : La grosse sortie d'un ancien du PSG sur Neymar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant passé six ans au PSG, Neymar n’aura pas réussi à marquer l’histoire du club parisien. Si la star brésilienne a toutefois eu des moments de génie à Paris, son ancien entraîneur Mauricio Pochettino estime que son talent était du niveau de celui de Lionel Messi, mais aussi et cela est assez surprenant, de celui de Kylian Mbappé.

Recrue la plus chère de l’histoire du football, Neymar aura passé six années contrastées au PSG. Victime de nombreuses blessures à Paris, Neymar a quitté le club en 2023 laissant derrière lui un sentiment d’inachevé. Si l’ancien numéro 10 aura toutefois réussi à impressionner de nombreux observateurs grâce à des gestes de classe mondiale, son bilan sportif reste mitigé dans la capitale. Toutefois, en termes de talent, Neymar fait partie de l’élite de l’histoire à en croire son ancien coach du PSG Mauricio Pochettino.

Mbappé au même niveau technique que Neymar et Messi ? Invité du podcast The Overlap, l’ancien entraîneur du PSG entre 2021 et 2022 s’est exprimé sur le génie de Neymar. « Neymar en termes de talent, c’est au même niveau que Messi, Maradona, Mbappé, Ronaldinho », a ainsi confié le technicien argentin. Une sortie qui fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux, en raison du fait que Pochettino ait cité Kylian Mbappé dans le lot… En attendant, l’ancien coach du PSG en a également profité pour répondre autour d’une possible relation tendue avec Lionel Messi à Paris.