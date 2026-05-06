Kylian Mbappé s’est accroché avec un autre membre du Real Madrid, la presse espagnole confirme l’information !

Alexis Brunet

Actuellement, l’ambiance est plus que tendue au Real Madrid pour Kylian Mbappé. Le Français agacerait le vestiaire madrilène et il se serait même accroché avec Jude Bellingham. Toutefois, l’ancien attaquant du PSG ne se serait pas seulement pris la tête avec le joueur anglais, mais également avec un membre du staff d’Alvaro Arbeloa.

Kylian Mbappé doit sans doute avoir très envie que sa deuxième saison avec le Real Madrid prenne fin. Blessé actuellement, l’attaquant est au centre de l’attention et ce ne sont pas ses performances sur le terrain qui font parler. En effet, la situation serait assez tendue entre le Français et le vestiaire madrilène, qui lui reprocherait beaucoup de choses.

Mbappé s’est accroché avec Bellingham… L’escapade en Sardaigne entre Kylian Mbappé et sa partenaire Ester Exposito aurait été l’évènement de trop, mais les relations tendues entre le Français et le vestiaire madrilène ne datent pas d’hier. Au micro de l’After Foot, le journaliste Edgar Groleau a révélé qu’il y avait eu un accrochage entre l’ancien joueur du PSG et Jude Bellingham en février dernier. « Mbappé, les gens du Real Madrid lui disent les choses frontalement. Et je pense notamment à Jude Bellingham. Ils ont eu une petite dispute verbale à la mi-temps d’un match de Liga en février parce que Bellingham est quelqu’un qui est franc et dit les choses. C’est vrai qu’aujourd’hui, les gens disent les choses à Mbappé ».