Kylian Mbappé ou Michael Olise ? «Je sors, c'est bon», un journaliste quitte le plateau en pleine émission !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France aura les deux joueurs dans son onze de départ pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Mais avant cela, les deux attaquants du Real Madrid et du Bayern Munich vont être départagés pour le trophée du meilleur joueur français à l'étranger. Pour le plateau du SAV de la Ligue 1, presque dans son intégralité, il n'y a pas de débat possible.

Comme chaque année, le meilleur joueur français à l'étranger reçoit un prix aux Trophées UNFP. Pour le Service Après Vente de Ligue 1+, Nicolas Vilas, Thibaut Giangrande et Houssem Loussaief ont pris un peu en se penchant déjà sur la question cette semaine. Membre du Winamax FC et de la chaîne L'Equipe, Nicolas Vilas a lancé les hostilités. « Les nommés pour le titre de meilleur joueur français évoluant à l'étranger sont : Hugo Ekitike, William Saliba, Rayan Cherki, Michael Olise, Kylian Mbappé. Je pense qu'on va tous être d'accord là ».

«Sors du plateau quand tu as tort. Kylian Mbappé, 41 buts cette saison dans un Real Madrid qui n'avance pas droit» Mais visiblement, Nicolas Vilas a mal jugé la pièce puisque Thibaut Giangrande a pris ses deux collègues à contrepied. « Vous allez tous dire (Michael) Olise (il fait la moue). Mbappé, quand même ». Il n'en fallait pas plus pour qu'Houssem Loussaief craque et disparaisse du champ et du plateau du SAV de Ligue 1+ .« Allez, je sors, c'est bon ». L'ancienne voix de l'After Foot s'est tout de même défendue en évoquant les statistiques de Mbappé avec le Real Madrid. « Sors du plateau quand tu as tort. Kylian Mbappé, 41 buts cette saison dans un Real Madrid qui n'avance pas droit. J'espère que comme l'année dernière, tu vas pouvoir récupérer ce trophée du meilleur joueur à l'étranger ».