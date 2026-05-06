Payé pour regarder la Coupe du Monde 2026 : Découvrez le «job de rêve» proposé à la télévision !

Alexis Brunet

Le 11 juin prochain débutera officiellement la Coupe du monde 2026 qui aura lieux aux Etats-Unis au Mexique et au Canada. Le diffuseur américain FOX Sports a pour l’occasion vu les choses en grand, car il propose un job de rêve qui consiste à regarder l’entièreté des 104 affiches contre un chèque de 50 000 dollars.

Dans quelques semaines, le football de club laissera sa place au football de sélection. Attendu depuis longtemps, la Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin et elle se déroulera dans plusieurs pays : les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les fans de football auront de nombreux matchs à regarder pour leur plus grand plaisir et certains en visionneront un peu plus que d’autres.

Etre payé pour regarder la Coupe du monde Si la plupart des fans de football regardent la Coupe du monde gratuitement, l’un d’entre eux va bientôt le faire contre une belle somme d’argent. En effet, le diffuseur américain Fox Sports ainsi qu’Indeed ont lancé une vaste campagne pour recruter un observateur, qui sera chargé de visionner en direct tous les matchs de la compétition, soit l’équivalent de 104 rencontres. Une mission déjà plaisante, d’autant plus que la personne choisie recevra un chèque de 50 000 dollars, soit environ 42 735€.