Antoine Griezmann de retour en équipe de France : Vincent Moscato le réclame pour la Coupe du monde !

Pierrick Levallet

D’ici quelques jours, Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs qu’il emmènera pour disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique. Certains noms sont ainsi réclamés au sélectionneur de l’équipe de France. Vincent Moscato aimerait notamment revoir Antoine Griezmann avec les Bleus pour un dernier tournoi majeur malgré ses 35 ans.

Et si Antoine Griezmann faisait son retour en équipe de France pour la Coupe du monde 2026 ? Didier Deschamps dévoilera sa liste pour le Mondial dans quelques jours. Et le nom de l’attaquant de l’Atlético de Madrid ne cesse de revenir depuis quelques semaines. Vincent Moscato n’a notamment pas caché qu’il aimerait revoir le joueur de 35 ans sous le maillot des Bleus pendant un tournoi majeur une dernière fois.

«Il est capable de tout» « Griezmann à la Coupe du monde ? On le souhaite. Parce que ce mec a 35 ans, il a une expérience incroyable, plus de 100 sélections avec les Bleus, un des acteurs de ce titre en 2018. Ça a toujours été un leader, techniquement il sait tout faire. Il sait jouer à tous les postes, c’est peut-être le mec qui connaît le football mieux que tout le monde. On l’a vu jouer à des postes complètement différents. Il est capable de tout. Ce 26e homme, il faut que ce soit un mec d’expérience, polyvalent, en forme. Il l’est, demi-finale de Ligue des champions avec l’Atlético de Madrid, il est dans tous les coups. Il a encore ses cannes, ce n’est pas un mec gênant » a d’abord expliqué l’ancien joueur de rugby dans le Super Moscato Show.