Coupe du Monde 2026 : M6 ne diffusera pas l’Algérie et donne des explications !

Alexis Brunet

Dans quelques semaines s’ouvrira la Coupe du monde 2026 et, en France, M6 ne diffusera pas certaines rencontres. La chaîne télévisée a notamment déclaré qu’elle n’allait pas retransmettre les matchs de l’Algérie pour une raison très simple. Les rencontres des Fennecs auront lieu bien trop tôt le matin et n’attireront donc pas beaucoup de téléspectateurs.

Le 11 juin prochain débutera officiellement la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. En France, la compétition sera en grande partie diffusée par M6 qui retransmettra 54 des 104 affiches de la compétition. Les matchs des Bleus seront bien entendu à suivre sur la sixième chaîne, mais pas ceux de l’Algérie.

M6 ne diffusera pas les matchs de l’Algérie Ce mercredi M6 a présenté son dispositif pour la couverture de la Coupe du monde. La sixième chaîne a aussi fait quelques annonces et l’une d’entre elles concerne les matchs de l'équipe d'Algérie. Le journaliste JS Grond-Tran a relayé les propos du principal diffuseur du mondial en France. « Malheureusement, les matchs ont lieu à 3 heures du matin, même si beaucoup de monde peut se réveiller, il n'y aura pas autant de monde que pour d'autres matchs que nous avons choisis. » Il faut dire que le premier match des Fennecs contre l'Argentine aura lieu à 3H du matin, heure française, puis l’affrontement face à la Jordanie se déroulera à 5H du matin et les coéquipiers de Luca Zidane termineront par défier l’Autriche à 4H du matin.