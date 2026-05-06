Tensions avec Kylian Mbappé : Le Real Madrid a choisi un autre leader !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui au Real Madrid et pas forcément pour de bonnes raisons. Le Français aurait des relations assez tendues avec une partie du vestiaire madrilène, notamment en raison de son escapade en Sardaigne avec Ester Exposito. Le vestiaire du club espagnol aurait d’ailleurs choisi son leader et ce n’est pas l’ancien joueur du PSG.

Cette saison est clairement à oublier pour Kylian Mbappé. Si d’un point de vue statistique tout va bien pour le Français, pour son club c’est beaucoup plus compliqué. En effet, le Real Madrid se dirige tout droit vers une saison blanche, car les Madrilènes ont été éliminés de la Coupe du Roi, puis de la Ligue des champions et lors du Clasico ce week-end, le FC Barcelone pourrait être sacré en Liga. De plus, les critiques commencent à fuser contre l’ancien joueur du PSG.

Le Real Madrid a choisi Vinicius comme leader D’après les informations de RMC Sport, la situation de Kylian Mbappé au Real Madrid serait actuellement assez tendue. Certaines attitudes du Français auraient déplu le vestiaire madrilène ce qui expliquerait les relations assez fraiches entre l’attaquant et ses coéquipiers. Le vestiaire aurait d’ailleurs choisi Vinicius comme leader, qui a déjà fait ses preuves par le passé, notamment en remportant de nombreux titres, dont deux Ligues des champions, ce que n’a pas réussi à faire pour le moment l’ancien Parisien.