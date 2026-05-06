PSG - Bayern Munich : Un gros problème est déjà annoncé pour Warren Zaïre-Emery

Alexis Brunet

Ce mercredi soir, le PSG se rend sur la pelouse du Bayern Munich pour y disputer sa demi-finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens seront pour l’occasion privés d’Achraf Hakimi et c’est normalement Warren Zaïre-Emery qui devrait le remplacer. Selon Wahbi Khazi, le club de la capitale risque d’avoir un gros problème avec la titularisation du Français à droite de la défense.

Après le phénoménal 5-4 du match aller, le PSG et le Bayern Munich se retrouvent ce mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des champions. Un match qui est attendu de pied ferme par tous les amoureux de football, pressés de voir qui va se qualifier pour la grande finale et par conséquent qui va défier Arsenal qui a pris le meilleur sur l’Atlético de Madrid mardi soir (2-1 au total).

Zaïre-Emery devrait être titulaire à la place d’Achraf Hakimi Pour cette rencontre face au Bayern Munich, le PSG ne pourra pas compter sur l’entièreté de son groupe. Blessé lors du match aller, Achraf Hakimi ne pourra pas tenir sa place et il sera pour l’occasion remplacé normalement par Warren Zaïre-Emery. Selon Wahbi Khazi, qui s’est exprimé au micro de Canal+, le club de la capitale risque d’avoir un gros problème avec la titularisation du Français à droite de la défense. « Pour moi, le PSG va prendre des buts contre le Bayern. Zaïre-Emery, qui n’est pas arrière droit, je ne vois pas comment il peut contenir Luis Diaz alors que Hakimi n’a pas réussi. Nuno Mendes, on l’a vu en très grande difficulté. Pacho - Marquinhos, c’est pas la charnière Saliba - Gabriel. Et avec un Safonov très très moyen… La seule chance du PSG c’est de marquer plus que le Bayern. »