Warren Zaïre-Emery contre Luis Diaz : La demande spéciale du joueur du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà un matchup qui est attendu avant le coup d'envoi de la deuxième demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG. Warren Zaïre-Emery sera confronté à ce qui se fait presque de mieux en Europe concernant son vis-à-vis dans une position qui n'est pas la sienne. En conférence de presse, le titi parisien a annoncé la couleur.

Tout a basculé lors d'une phase défensive face à Konrad Laimer. Une fois de plus, Achraf Hakimi s'est blessé cette saison lors d'une affiche de Ligue des champions face au Bayern Munich. Plus de cinq mois après celle à la cheville suite à un tacle appuyé de Luis Diaz, l'international marocain du PSG contractait une lésion de la cuisse droite. Une blessure qu'il s'est fait tout seul, sur un appui pendant la demi-finale aller de C1 mardi dernier au Parc des princes (5-4).

«Peu importe où on me met, je serai prêt» Comme ce fut le cas à l'époque, Warren Zaïre-Emery va assurer l'intérim en lieu et place d'Achraf Hakimi. Le milieu de terrain de formation de 20 ans a été interrogé en conférence de presse mardi sur son repositionnement imminent. Une chose demeure certaine, l'international français est prêt. « On est tous prêts pour ce match, rien ne change de d'habitude. On saura demain à la causerie qui jouera où. On est tous prêts pour jouer à différents postes. On a cette faculté à toujours changer de position. Je peux me retrouver latéral droit, comme excentré ou numéro 9. Peu importe où on me met, je serai prêt ».