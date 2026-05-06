Warren Zaïre-Emery contre Luis Diaz : La demande spéciale du joueur du PSG

Voilà un matchup qui est attendu avant le coup d'envoi de la deuxième demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG. Warren Zaïre-Emery sera confronté à ce qui se fait presque de mieux en Europe concernant son vis-à-vis dans une position qui n'est pas la sienne. En conférence de presse, le titi parisien a annoncé la couleur.
Tout a basculé lors d'une phase défensive face à Konrad Laimer. Une fois de plus, Achraf Hakimi s'est blessé cette saison lors d'une affiche de Ligue des champions face au Bayern Munich. Plus de cinq mois après celle à la cheville suite à un tacle appuyé de Luis Diaz, l'international marocain du PSG contractait une lésion de la cuisse droite. Une blessure qu'il s'est fait tout seul, sur un appui pendant la demi-finale aller de C1 mardi dernier au Parc des princes (5-4).
«Peu importe où on me met, je serai prêt»
Comme ce fut le cas à l'époque, Warren Zaïre-Emery va assurer l'intérim en lieu et place d'Achraf Hakimi. Le milieu de terrain de formation de 20 ans a été interrogé en conférence de presse mardi sur son repositionnement imminent. Une chose demeure certaine, l'international français est prêt. « On est tous prêts pour ce match, rien ne change de d'habitude. On saura demain à la causerie qui jouera où. On est tous prêts pour jouer à différents postes. On a cette faculté à toujours changer de position. Je peux me retrouver latéral droit, comme excentré ou numéro 9. Peu importe où on me met, je serai prêt ».
«Je vais faire du mieux possible et j'aurai l'aide de mes coéquipiers»
Luis Diaz a été décisif pendant la demi-finale aller de Ligue des champions avec notamment un but marqué au terme d'un numéro de soliste face à Marquinhos. Warren Zaïre-Emery va donc avoir fort à faire face à une référence à son poste en Europe alors qu'il n'occupera pas sa position de prédilection sur le terrain. Le titi parisien a donc fait appel à ses coéquipiers. « Quand vous avez un joueur qui a la qualité de pouvoir tout faire, comme les trois de devant, c’est toujours compliqué de défendre. On a fait un bon match défensivement mais on prend quatre buts. Quand les attaquants sont de ce niveau il n'y a pas d'erreur à faire. Concernant Luis Diaz, je vais faire du mieux possible et j'aurai l'aide de mes coéquipiers comme toujours ».