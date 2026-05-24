Mercato - RC Lens : Pierre Sage annonce son club pour la saison prochaine !

Récemment élu meilleur entraîneur de Ligue 1, Pierre Sage est entré définitivement dans l’histoire du RC Lens en remportant la Coupe de France ce vendredi soir. Convoité par plusieurs clubs, le technicien de 47 ans a été interrogé sur son avenir ce dimanche, et a confirmé au micro de Téléfoot qu’il serait bien Lensois la saison prochaine.
Cette saison, le RC Lens aura tenté jusqu’au bout de batailler pour le titre face au PSG. Finalement deuxième, le club artésien s’est consolé vendredi soir en remportant la Coupe de France face à Nice. Véritable chef d’orchestre de cette superbe saison des « Sang et Or », Pierre Sage sera-t-il sur le banc lensois la saison prochaine ?
« Vous serez l’entraîneur de Lens la saison prochaine, est-ce que c’est vrai ? Oui »
« Entendre la musique de la Ligue des champions à Bollaert la saison prochaine, est-ce que ça vous fait rêver ? Oui. Vous serez l’entraîneur de Lens la saison prochaine, est-ce que c’est vrai ? Oui », a répondu cash l’entraîneur de 47 ans ce dimanche au micro de Téléfoot. « Il n’y a pas de raison que ça évolue. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de contacts. Après je suis sous contrat, mais je vais essayer de l'honorer. Je suis très content dans ce club », confiait également Pierre Sage après la victoire de vendredi. S’il assure donc que son avenir se situera à Lens la saison prochaine, l’ancien coach de l’OL s’est félicité de la saison réalisée par son groupe.
« Je suis très surpris de ce que je vis en ce moment »
« Je suis très surpris de ce que je vis en ce moment. D'ailleurs, tout à l'heure quand on était sur le podium au moment de la remise de la coupe, j'ai interpellé deux ou trois collègues et je leur ai dit: est-ce que vous vous rendez compte de l'endroit où on est? C'est un peu le sentiment que j'ai eu au moment où je suis passé au micro lors de la remise du trophée UNFP de meilleur entraîneur parce que j'étais face à tout le gratin du football français. C'était très difficile à porter puisque je suis jeune dans la profession », a affirmé Pierre Sage.