Mercato - RC Lens : Pierre Sage annonce son club pour la saison prochaine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment élu meilleur entraîneur de Ligue 1, Pierre Sage est entré définitivement dans l’histoire du RC Lens en remportant la Coupe de France ce vendredi soir. Convoité par plusieurs clubs, le technicien de 47 ans a été interrogé sur son avenir ce dimanche, et a confirmé au micro de Téléfoot qu’il serait bien Lensois la saison prochaine.

Cette saison, le RC Lens aura tenté jusqu’au bout de batailler pour le titre face au PSG. Finalement deuxième, le club artésien s’est consolé vendredi soir en remportant la Coupe de France face à Nice. Véritable chef d’orchestre de cette superbe saison des « Sang et Or », Pierre Sage sera-t-il sur le banc lensois la saison prochaine ?

« Vous serez l’entraîneur de Lens la saison prochaine, est-ce que c’est vrai ? Oui » « Entendre la musique de la Ligue des champions à Bollaert la saison prochaine, est-ce que ça vous fait rêver ? Oui. Vous serez l’entraîneur de Lens la saison prochaine, est-ce que c’est vrai ? Oui », a répondu cash l’entraîneur de 47 ans ce dimanche au micro de Téléfoot. « Il n’y a pas de raison que ça évolue. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de contacts. Après je suis sous contrat, mais je vais essayer de l'honorer. Je suis très content dans ce club », confiait également Pierre Sage après la victoire de vendredi. S’il assure donc que son avenir se situera à Lens la saison prochaine, l’ancien coach de l’OL s’est félicité de la saison réalisée par son groupe.