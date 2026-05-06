Ousmane Dembélé et Michael Olise : L’After Foot annonce un «gros problème» pour Mbappé en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mardi soir, Daniel Riolo et Emmanuel Petit ont participé au compte rendu d’Arsenal - Atletico de Madrid (1-0). Et ce, avant de se projeter sur la deuxième demi-finale de Ligue des champions programmée ce mercredi entre le Bayern Munich et le PSG. Michael Olise et Ousmane Dembélé qui marchent sur l’eau avec leurs clubs respectifs avant la Coupe du monde rebattent les cartes en équipe de France d’après le champion du monde 98.

Pour la deuxième saison consécutive, Kylian Mbappé n’est pas concerné par le dernier carré de la Ligue des champions. Depuis sa signature au Real Madrid à l’été 2024, le champion d’Europe de cette année-là n’a plus atteint ce stade de la compétition, l’effectif de Carlo Ancelotti à l’époque ayant bien changé avec les départs notables de Toni Kroos ou encore Luka Modric. Au contraire de certains de ses compères d’attaque en équipe de France dont Michael Olise (Bayern Munich) et Ousmane Dembélé (PSG) qui vont se disputer une place en finale ce mercredi à l’Allianz Arena après l’épique première manche de la semaine dernière (5-4).

«Mbappé joue très gros à la Coupe du monde» Emmanuel Petit a pris part au débriefing d’Arsenal - Atletico de Madrid mardi soir (1-0) pour se projeter sur la fin de la campagne de C1 et l’arrivée de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Le champion du monde 98 estime qu’après la saison blanche qui se profile au Real Madrid, son attaquant star qu’est Kylian Mbappé n’a pas vraiment le droit à l’erreur au Mondial américain. « Mbappé joue très gros à la Coupe du monde. Tu as Olise, Dembélé le Ballon d’or. Il est peut-être capitaine, mais il a toujours été mis sur un piédestal. Il a toujours été la star au-dessus des stars. Même au PSG quand il y avait Messi et Neymar, c’est toujours lui qui savait tirer son épingle du jeu et qui évitait les critiques. C’était les deux autres qui se faisaient plafonner ».