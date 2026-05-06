Kylian Mbappé au Real Madrid, le «cirque» a duré six ans !

A l'été 2024, le Real Madrid a fini par mettre la main sur Kylian Mbappé, qui était alors arrivé au terme de son contrat avec le PSG. Le Français a pu poser ses valises dans la capitale espagnole, où on lui faisait la cour depuis plusieurs années déjà. En effet, ce feuilleton Mbappé-Real Madrid a longtemps duré, virant parfois au ridicule.
Dès son plus jeune âge, Kylian Mbappé rêvait de jouer pour le Real Madrid. Le club espagnol a longtemps tourné autour du Français, mais il a fallu attendre 2024 pour que les chemins de chacun se croisent. Pourtant, avant cette union, on a parlé à plusieurs reprises d'une possible arrivée de Mbappé à Madrid. C'était un feuilleton qui revenait sur la table à chaque été et voilà que ça a fini par en agacer certains en Espagne.
« J'ai passé des étés à lire des inepties »
Journaliste pour Marca, Pedro Morata est revenu sur ce « cirque » concernant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pour le média espagnol, il a ainsi écrit : « Nous avons passé des étés entiers à subir un déferlement quotidien, parfois digne d'un cirque, de commentaires sur la signature de Mbappé . Je ne me souviens pas d'une couverture médiatique aussi incessante et lassante que celle de l'été de la signature de Robinho (un autre jouet qui s'est brisé au Real Madrid). J'ai passé des étés à lire des inepties sur de prétendus clins d'œil et gestes de Mbappé, des baisers virtuels envoyés au Real Madrid. S'il portait une casquette blanche, c'était un hommage à Madrid. S'il était venu dîner à Madrid avec Achraf , c'était parce qu'il cherchait un restaurant sur les conseils d'un ami. S'il portait un t-shirt blanc à la plage, c'était une déclaration d'amour au Real Madrid. Bref… une suite d'absurdités qui mettraient à l'épreuve même la plus patiente ».
« Cela a duré six ans »
Pedro Morata a ensuite ajouté à propos de Kylian Mbappé et du Real Madrid : « On se livrait à une véritable compétition pour obtenir l'exclusivité (ou plutôt la non-exclusivité) de l'annonce de sa signature. Cela a duré six ans. Et il y avait toujours un soi-disant expert qui savait déjà qu'il jouerait au Real Madrid la saison suivante. Ou un Aristote qui prédisait que ce serait sa dernière saison au PSG. Pendant ces six années, on a vu fleurir des vidéos de journalistes se prenant pour des supporters madrilènes, tantôt l'encensant et lui déroulant le tapis rouge (comme si Kylian s'en souciait !), tantôt le dénigrant, le méprisant et lui souhaitant le pire lorsqu'il restait à Paris un été de plus ».