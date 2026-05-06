Kylian Mbappé au Real Madrid, le «cirque» a duré six ans !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2024, le Real Madrid a fini par mettre la main sur Kylian Mbappé, qui était alors arrivé au terme de son contrat avec le PSG. Le Français a pu poser ses valises dans la capitale espagnole, où on lui faisait la cour depuis plusieurs années déjà. En effet, ce feuilleton Mbappé-Real Madrid a longtemps duré, virant parfois au ridicule.

Dès son plus jeune âge, Kylian Mbappé rêvait de jouer pour le Real Madrid. Le club espagnol a longtemps tourné autour du Français, mais il a fallu attendre 2024 pour que les chemins de chacun se croisent. Pourtant, avant cette union, on a parlé à plusieurs reprises d'une possible arrivée de Mbappé à Madrid. C'était un feuilleton qui revenait sur la table à chaque été et voilà que ça a fini par en agacer certains en Espagne.

« J'ai passé des étés à lire des inepties » Journaliste pour Marca, Pedro Morata est revenu sur ce « cirque » concernant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pour le média espagnol, il a ainsi écrit : « Nous avons passé des étés entiers à subir un déferlement quotidien, parfois digne d'un cirque, de commentaires sur la signature de Mbappé . Je ne me souviens pas d'une couverture médiatique aussi incessante et lassante que celle de l'été de la signature de Robinho (un autre jouet qui s'est brisé au Real Madrid). J'ai passé des étés à lire des inepties sur de prétendus clins d'œil et gestes de Mbappé, des baisers virtuels envoyés au Real Madrid. S'il portait une casquette blanche, c'était un hommage à Madrid. S'il était venu dîner à Madrid avec Achraf , c'était parce qu'il cherchait un restaurant sur les conseils d'un ami. S'il portait un t-shirt blanc à la plage, c'était une déclaration d'amour au Real Madrid. Bref… une suite d'absurdités qui mettraient à l'épreuve même la plus patiente ».