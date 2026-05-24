NBA : LeBron James en a marre d'entendre la même rengaine sur Victor Wembanyama !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En pleine bataille contre l'équipe de l'Oklahoma City Thunder, championne NBA en titre pour cette finale de conférence Ouest, Victor Wembanyama va tenter lors du match 4 d'égaliser dans cette série dans la nuit de dimanche à lundi. Récemment, LeBron James a profité de son invitation dans le podcast Mind the game pour appeler les observateurs à arrêter de dire une chose en particulier sur Wembanyama.

Victor Wembanyama (22 ans) faisait déjà parler de lui avant son arrivée en NBA avec l'étiquette d'un numéro un de la draft en 2023. Historique pour un joueur français. Comme Tony Parker 22 ans avant lui, le pivot débutait sa carrière sur le sol américain chez les San Antonio Spurs. Du haut de ses 2 mètres 24, Wemby dispose d'une agilité folle avec le ballon malgré son centre de gravité, ainsi qu'un tir longue distance rare chez les "big men".

«Il faut arrêter de réduire ça uniquement à sa taille» Dès que l'on parle de Victor Wembanyama, on s'arrête régulièrement sur son gabarit. Ce qui a le don d'agacer LeBron James. Pendant son passage sur le podcast Mind the game, le quadruple champion NBA s'est lâché. « Ce n’est pas le premier très grand joueur que la NBA a connu. Ce n’est pas non plus le premier joueur avec une énorme envergure, donc il faut arrêter de réduire ça uniquement à sa taille. Oui, sa taille compte. Bien sûr. Son envergure, la manière dont il couvre le terrain défensivement, tout ça joue. Mais quand vous regardez ce que Victor Wembanyama fait offensivement, c’est là que ça devient totalement différent ».