NBA : LeBron James en a marre d'entendre la même rengaine sur Victor Wembanyama !

En pleine bataille contre l'équipe de l'Oklahoma City Thunder, championne NBA en titre pour cette finale de conférence Ouest, Victor Wembanyama va tenter lors du match 4 d'égaliser dans cette série dans la nuit de dimanche à lundi. Récemment, LeBron James a profité de son invitation dans le podcast Mind the game pour appeler les observateurs à arrêter de dire une chose en particulier sur Wembanyama.
Victor Wembanyama (22 ans) faisait déjà parler de lui avant son arrivée en NBA avec l'étiquette d'un numéro un de la draft en 2023. Historique pour un joueur français. Comme Tony Parker 22 ans avant lui, le pivot débutait sa carrière sur le sol américain chez les San Antonio Spurs. Du haut de ses 2 mètres 24, Wemby dispose d'une agilité folle avec le ballon malgré son centre de gravité, ainsi qu'un tir longue distance rare chez les "big men".
«Il faut arrêter de réduire ça uniquement à sa taille»
Dès que l'on parle de Victor Wembanyama, on s'arrête régulièrement sur son gabarit. Ce qui a le don d'agacer LeBron James. Pendant son passage sur le podcast Mind the game, le quadruple champion NBA s'est lâché. « Ce n’est pas le premier très grand joueur que la NBA a connu. Ce n’est pas non plus le premier joueur avec une énorme envergure, donc il faut arrêter de réduire ça uniquement à sa taille. Oui, sa taille compte. Bien sûr. Son envergure, la manière dont il couvre le terrain défensivement, tout ça joue. Mais quand vous regardez ce que Victor Wembanyama fait offensivement, c’est là que ça devient totalement différent ».
«On l’a vu isoler Rudy Gobert, plusieurs fois défenseur de l’année, avec des step-backs, des spins, des up-and-under, des Dream Shakes ou des fadeaways»
La manière avec laquelle Victor Wembanyama parvient à déstabiliser les défenseurs adverses, même les plus expérimentés à l'instar de son compatriote Rudy Gobert élu à plusieurs reprises défenseur de l'année en NBA, a le mérite de rendre LeBron James admiratif. Son discours a été relayé par Parlons-Basket. « On l’a vu isoler Rudy Gobert, plusieurs fois défenseur de l’année, avec des step-backs, des spins, des up-and-under, des Dream Shakes ou des fadeaways. On l’a vu dribbler puis rentrer des tirs à trois points en reculant depuis le corner ». Une chose demeure certaine, LeBron James est fan de Victor Wembanyama.