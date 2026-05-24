NBA - «Je ne sais pas ce qui s'est passé...» : Retour raté à la maison, le mea culpa de Wembanyama !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les San Antonio Spurs avaient pourtant démarré la rencontre sur les chapeaux de roues. Mais finalement, l'expérience de l'Oklahoma City Thunder a eu raison de l'équipe de Mitch Johnson de retour au Frost Bank Center devant leurs fans dans le Texas. Et ce, malgré les 26 points de Victor Wembanyama qui a reconnu ne pas être à la hauteur en ce moment pour tirer ses coéquipiers vers le haut dans ces finales de conférence Ouest de NBA.

De retour à la maison après avoir disputé les deux premières manches de cette finale de conférence Ouest au Paycom Center de l'Oklahoma City Thunder, Victor Wembanyama n'a pas su mener les San Antonio Spurs vers la victoire face à leurs supporters (108-123). Le retour dans le Texas ne s'est pas passé comme prévu alors que les hommes de Mitch Johnson avaient signé l'entame parfaite avec un score de 31-26 au terme du premier quart temps.

«Je sens que j'ai du mal à rendre mes coéquipiers meilleurs en ce moment» Et puis, ce fut le trou noir. Dès le deuxième quart temps, les champions NBA en titre ont inversé la tendance, menant la danse à la mi-temps sur le score de (58-51). Certes, Victor Wembanyama a pu inscrire 26 points, le plus haut bilan de la rencontre à égalité avec Shai Gilgeous-Alexander, double MVP en titre. Mais ce ne fut pas suffisant comme le pivot des Spurs l'a lui-même reconnu pendant le point presse d'après-match. « Je ne sais pas ce qui s'est passé après (ndlr le bon début de match des Spurs). L'explication n'a pas l'air compliquée... Il faut que je regarde les images. Je sens que j'ai du mal à rendre mes coéquipiers meilleurs en ce moment, je dois faire mieux, jouer encore plus pour l'équipe. Il faut que je facilite les choses, que je sois meilleur au rebond, que je bouscule leur défense un peu plus pour voir à quel point ça aide l'équipe ».