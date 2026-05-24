Désiré Doué : Luis Enrique l'a sauvé au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a mis la main sur plusieurs joueurs qui ont été des additions positives au groupe de Luis Enrique à l'été 2024. Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué... tous ont apporté leurs pierres à l'éditice pour le premier sacre parisien en Ligue des champions. Concernant le MVP de la finale français, Luis Enrique pourrait bien lui avoir changé sa carrière selon Gaël Clichy.

L'été 2024 a été un point de bascule pour la carrière de Désiré Doué. A 19 ans, il décrochait la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Thierry Henry et Gaël Clichy dans le coaching staff de la délégation tricolore. En parallèle, il quittait son club formateur du Stade Rennais afin de signer en faveur du PSG. Sous les ordres de Luis Enrique, l'attaquant latéral a pu gommer quelques défauts aperçus par Clichy pendant les olympiades parisiennes.

«Si tu prolonges l'aventure des JO sur ces six premiers mois à Paris, il ne joue pas en fait. On voit même un Luis Enrique très frustré» Actuel coach du Stade Malherbe de Caen, Gaël Clichy a accordé une interview à Raphaël Domenach pour le média Carré. L'occasion pour lui s'attarder sur les débuts mitigés de Désiré Doué au PSG qu'il avait vu venir. « Le curseur sur un baromètre, mentalement, techniquement, tactiquement et physiquement... Il a les quatre. Cela dit, dans tout ce qui était prise de décision... Quand il fallait dribbler, il frappait. Quand il fallait frappait, il dribblait ou il faisait la passe. C'était toujours un petit peu à l'envers. Comme au début au PSG ? Exactement. Si tu prolonges l'aventure des JO sur ces six premiers mois à Paris, il ne joue pas en fait. On voit même un Luis Enrique très frustré. En fait c'était ça, quand tu le regardais tu disais : 'Désiré Doué a tout, il va vite, il est fort, il peut jouer 9, il peut jouer 10, il peut jouer ailier, il peut 8, piston'. C'est juste fou quoi ».