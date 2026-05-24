Désiré Doué : Luis Enrique l'a sauvé au PSG ?

Le Paris Saint-Germain a mis la main sur plusieurs joueurs qui ont été des additions positives au groupe de Luis Enrique à l'été 2024. Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué... tous ont apporté leurs pierres à l'éditice pour le premier sacre parisien en Ligue des champions. Concernant le MVP de la finale français, Luis Enrique pourrait bien lui avoir changé sa carrière selon Gaël Clichy.
L'été 2024 a été un point de bascule pour la carrière de Désiré Doué. A 19 ans, il décrochait la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Thierry Henry et Gaël Clichy dans le coaching staff de la délégation tricolore. En parallèle, il quittait son club formateur du Stade Rennais afin de signer en faveur du PSG. Sous les ordres de Luis Enrique, l'attaquant latéral a pu gommer quelques défauts aperçus par Clichy pendant les olympiades parisiennes.
«Si tu prolonges l'aventure des JO sur ces six premiers mois à Paris, il ne joue pas en fait. On voit même un Luis Enrique très frustré»
Actuel coach du Stade Malherbe de Caen, Gaël Clichy a accordé une interview à Raphaël Domenach pour le média Carré. L'occasion pour lui s'attarder sur les débuts mitigés de Désiré Doué au PSG qu'il avait vu venir.
« Le curseur sur un baromètre, mentalement, techniquement, tactiquement et physiquement... Il a les quatre. Cela dit, dans tout ce qui était prise de décision... Quand il fallait dribbler, il frappait. Quand il fallait frappait, il dribblait ou il faisait la passe. C'était toujours un petit peu à l'envers. Comme au début au PSG ? Exactement. Si tu prolonges l'aventure des JO sur ces six premiers mois à Paris, il ne joue pas en fait. On voit même un Luis Enrique très frustré. En fait c'était ça, quand tu le regardais tu disais : 'Désiré Doué a tout, il va vite, il est fort, il peut jouer 9, il peut jouer 10, il peut jouer ailier, il peut 8, piston'. C'est juste fou quoi ».
«Cette prise de décision était très compliquée. La chance qu'il a, c'est qu'il rencontre très jeune un coach comme Luis Enrique»
Le fait d'avoir pu évoluer sous la houlette de Luis Enrique si jeune pourrait bien avoir totalement changé la trajectoire de sa carrière au PSG et en équipe de France du point de vue de Gaël Clichy.
« Mais pour autant, cette prise de décision était très compliquée. La chance qu'il a, c'est qu'il rencontre très jeune un coach comme Luis Enrique. J'ai rencontré Guardiola à 32 ans. Il a changé ma façon de voir le foot et à 32 j'ai réappris le football. Aujourd'hui, faire ce qu'il a fait sur les six derniers mois... Je ne parle pas encore de talent générationnel. Pour moi, un talent générationnel c'est un joueur comme Ronaldo, Messi, Thierry Henry, des joueurs qui l'ont fait pendant 15 ans et il a tout pour le faire. J'espère qu'il le fera, mais j'aime être nuancé quand je parle de jeunes joueurs parce que c'est comme ça qu'on les brûle », a assuré le coach du SM Caen. Désiré Doué doit une fière chandelle à Luis Enrique et au vu de ses performances notamment en Ligue des champions, l'international français du PSG lui rend bien.