Arsenal en finale de la Ligue des Champions : La qualification fait scandale en Espagne !

Alexis Brunet

Mardi soir, l’Atlético de Madrid se rendait sur la pelouse d’Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions. Les Colchoneros se sont inclinés 1-0 contre les Gunners qui ont donc décroché leur billet pour la finale. Une qualification qui fait grand bruit du côté de l’Espagne, car la presse locale crie même au scandale.

Vingt ans plus tard, Arsenal s’est qualifié pour une finale de Ligue des champions. Après son nul 1-1 contre l’Atlético de Madrid en demi-finale aller, les hommes de Mikel Arteta se sont imposés 1-0 (but de Bukayo Saka) à domicile au retour. Les Gunners peuvent donc encore croire à un incroyable doublé, eux qui sont également en tête de Premier League à trois journées de la fin.

La presse espagnole crie au scandale après la qualification d’Arsenal Forcément ce mercredi, la presse espagnole fait grise mine avec l’élimination de l’Atlético de Madrid. Le journal AS se explique d’ailleurs que le club madrilène serait très en colère après son élimination et dévoile pourquoi. « L’Atlético Madrid se sent profondément lésé par son élimination en Ligue des champions (…) La colère est bien plus vive au sein du club et dans le vestiaire. Pas seulement à cause de l’occasion de Griezmann. À cause de tout ce qui s’est passé à Londres. Tout a commencé la veille au soir. En Angleterre, Simeone et son Atlético Madrid sont la cible d’attaques incessantes, accusés dans la presse à scandale de manœuvres déloyales. Arsenal a protesté auprès de l’UEFA concernant la hauteur de la pelouse du Metropolitano, qui, après vérification, s’est avérée parfaitement conforme. Et lundi soir, les supporters des Gunners ont orchestré des actions pour perturber l’équipe de l’Atlético avec des feux d’artifice. »