Luis Enrique : L'accolade qui fait le buzz avec un adversaire du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, Luis Enrique vit des moments très différents en Ligue 1 et en coupes ces derniers temps. Les voyages se multiplient et le dernier en date a eu lieu à Strasbourg en fin de semaine dernière. Une victoire arrachée dans les ultimes minutes de la rencontre, à 10 contre 11 (2-1). Bluffé par un adversaire, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a discuté avec lui, devant les caméras du diffuseur.

Ces dernières semaines, la Ligue 1 est la bouteille d'oxygène du PSG. La faute à trois contre performances consécutives lors des matchs de coupes en plein milieu de la semaine : 0-1 contre le Paris FC en 1/16ème de Coupe de France, 1-2 contre le Sporting Lisbonne puis 1-1 face à Newcastle lors des 7ème et 8ème journées de saison régulière de Ligue des champions. En championnat, l'équipe de Luis Enrique fait le job en s'offrant le LOSC (3-0), l'AJ Auxerre (1-0) ainsi que le RC Strasbourg (2-1).

Luis Enrique et Guéla Doué qui prennent le temps d’échanger… le genre de discussion qu’on garde parfois dans un coin de la tête. pic.twitter.com/iG7tGbSQAw — JL. (@JuL2675) February 5, 2026

Guéla Doué donne un coup de chaud au PSG Dimanche, après une désillusion lors de la dernière sortie en Ligue des champions qui lui vaut un passage par les barrages de la compétition en 1/16èmes de finale, le PSG a bien voyagé en Alsace en ramenant les trois points de Strasbourg grâce à des réalisations de Senny Mayulu et Nuno Mendes. Néanmoins, Guéla Doué, grand frère de l'attaquant du PSG qu'est Désiré, a donné des sueurs froides à Luis Enrique et son staff. Si bien que le technicien espagnol est allé à sa rencontre après le coup de sifflet final.