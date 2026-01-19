OM : Rupture à 10M€, le coup de fil inattendu ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En jouant son premier match avec l'équipe première en janvier 2025, Darryl Bakola a pu montrer de belles qualités un peu plus cette saison. En effet le joueur de 18 ans a marqué les esprits et à l'occasion de cette période de mercato, certains clubs pourraient en profiter. C'est le cas de Strasbourg, bien au courant des difficultés des dirigeants marseillais pour le prolonger.

Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2027, Darryl Bakola aurait des envies d'ailleurs. En effet le club a la valeur du jeune joueur augmenter ces derniers mois et ses qualités sont appréciées par les dirigeants. Mais les offres de l'OM n'ont pas séduit le jeune joueur de 18 ans pour le moment. Strasbourg pourrait en profiter pour un transfert autour des 10M€.

L'OM sur le point de perdre une nouvelle pépite ? La semaine dernière, l'OM a déjà vu partir un de ses jeunes cracks, Robinio Vaz, en direction de l'AS Rome. Darryl Bakola pourrait connaître le même destin dans les prochaines semaines puisqu'on ne prend pour le moment le chemin d'une prolongation de contrat. Un autre club de Ligue 1 est prêt à se mettre sur le coup.