Accord pour la nouvelle recrue : L'OM sort du silence !

L’OM est en passe d’accueillir sa première recrue de 2026 en la personne d’Ethan Nwaneri. En manque de temps de jeu à Arsenal, le milieu offensif âgé de 18 ans a accepté de rejoindre Marseille en prêt jusqu’à la fin de la saison. Présent en conférence de presse ce mardi, Roberto De Zerbi a évoqué l’arrivée de l’Anglais.

Selon Foot Mercato, l’OM a trouvé un accord avec le Feyenoord Rotterdam pour Quinten Timber (24 ans), mais également avec Arsenal pour Ethan Nwaneri. Comme révélé par The Athletic, Marseille veut s’attacher les services du milieu offensif âgé de 18 ans en prêt jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.

Nwaneri arrive à l’OM Une proposition acceptée par Ethan Nwaneri. D’après le journaliste Fabrizio Romano, le joueur d’Arsenal estime que rejoindre l’OM en prêt est la meilleure solution pour lui. Mikel Arteta a également échangé avec Roberto De Zerbi à son sujet et justement, ce dernier était en conférence de presse ce mardi, à la veille de la réception de Liverpool en Ligue des champions.