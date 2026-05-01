«Personne ne m'a contacté» : José Mourinho sort du silence sur le Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien entraîneur du Real Madrid de 2010 à 2013, José Mourinho fait l'objet de convoitises de la part du club espagnol en vue du poste de coach. Alvaro Arbeloa, arrivé en janvier, pourrait ne pas survivre bien longtemps à cette place. Le Real Madrid aurait le Portugais en ligne de mire mais ce dernier a répondu. Pour le moment, personne ne serait entré en contact avec lui.

Ces dernières semaines, plusieurs grands noms ont été cités pour débarquer au Real Madrid en tant qu'entraîneur. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le club n'arrive pas à retrouver son niveau étincelant et va subir une saison blanche. Si Didier Deschamps ou encore Mauricio Pochettino sont évoqués, José Mourinho est le grand favori. Mais ce dernier n'a pas encore reçu d'avances...

José Mourinho toujours pas contacté par le Real Madrid Actuel entraîneur du Benfica Lisbonne, José Mourinho a confié en conférence de presse avant le déplacement à Famaliçao qu'il n'avait pour le moment pas du tout discuté avec le Real Madrid. « Non, personne du Real Madrid ne m’a contacté, je peux te l’assurer. Je suis dans le football depuis trop longtemps, tout comme toi dans le journalisme, et nous sommes habitués à ce genre de choses, mais rien venant du Real Madrid. (…) Rien. Je ne peux rien dévoiler. J’ai déjà dit à votre collègue que concernant le Real Madrid, rien à signaler, et concernant Benfica, vous connaissez déjà la situation. J’ai encore un an de contrat avec Benfica, et c’est tout » dévoile-t-il.