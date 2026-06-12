Mercato - Maghnes Akliouche vers le PSG : La confirmation de Fabrizio Romano

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Attaquant de l'AS Monaco depuis 2021, Maghnes Akliouche pourrait faire ses valises prochainement. Le joueur de 24 ans intéresse de près sur le mercato depuis quelque temps et parmi les prétendants, le PSG se fait très insistant. Il est sous contrat jusqu'en 2028 avec le club de la Principauté et selon Fabrizio Romano, le club de la capitale accélère les choses.

Joueur emblématique de l'effectif de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche fait preuve de belles qualités qui lui ont permis de figurer en Equipe de France assez régulièrement. Présent lors de la Coupe du monde avec les Bleus, il est estimé à l'heure actuelle à 50M€ pour son transfert. Le PSG, toujours intéressé par l'attaquant, pourrait accélérer la cadence dans ce dossier.

Le PSG a Akliouche sur sa liste D'après les informations de Fabrizio Romano, Maghnes Akliouche fait partie des joueurs présents sur la liste du PSG pour le poste d'ailier. Le club de la capitale pourrait connaître du changement à ce poste cet été mais d'autres clubs pourraient s'immiscer dans cette bagarre. Le spécialiste du marché des transferts Fabrizio Romano affirme que d'autres clubs de Premier League sont également en contact avec l'AS Monaco au sujet du prix et des conditions.