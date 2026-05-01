Lamine Yamal à la Coupe du monde 2026 ? Le FC Barcelone lâche un nouvel indice…

Alexis Brunet

Dernièrement, Lamine Yamal a eu le malheur de se blesser avec le FC Barcelone, ce qui devrait donc mettre un terme à sa saison. L’Espagne a pris peur pour l’attaquant en vue de la Coupe du monde, mais à en croire Hansi Flick qui s’est exprimé ce vendredi en conférence de presse, le joueur de 18 ans ne devrait pas louper le mondial.

Sauf retournement de situation, le FC Barcelone devrait s’offrir un nouveau titre de champion d’Espagne. Les coéquipiers de Lamine Yamal possèdent actuellement onze points d’avance sur le Real Madrid alors qu’il ne reste que cinq journées de Liga à disputer. Malheureusement, pour la fin de la saison, les Barcelonais seront privés de leur plus grand talent.

Lamine Yamal s’est blessé Le 22 avril dernier, en tirant un penalty contre le Celta Vigo, Lamine Yamal s’est malheureusement blessé, ce qui a mis fin à sa saison. L’attaquant ne devrait pas rejouer en championnat et forcément cela inquiète du côté de l’Espagne, car certains pensent que le joueur de 18 ans pourrait manquer la Coupe du monde qui débute le 11 juin. Toutefois, à en croire Hansi Flick qui s’est exprimé en conférence de presse ce vendredi, le Barcelonais devrait bel et bien participer au mondial. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Il progresse bien. Je pense que nous le verrons à la Coupe du monde. Il a plus de temps pour se remettre et revenir, et c'est ce qu'il souhaite. »