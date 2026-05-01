«Ça me saoule en fait» : Paul Pogba a failli tout plaquer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’est engagé avec l’AS Monaco l’été dernier, Paul Pogba a connu de nombreux pépins physiques qui ont contrarié son retour à la compétition cette saison. Le milieu de terrain âgé de 33 ans a avoué avoir traversé des moments où il en avait marre et était prêt à tout arrêter, mais le soutien de ses proches et du public le pousse à continuer.

5 bouts de match pour seulement 57 minutes de temps de jeu : Paul Pogba espérait très certainement autre chose pour son grand retour à la compétition. S’il a pu participer aux rencontres face au Paris FC (4-1) et à Toulouse (2-2) récemment, l’international français (91 sélections) aura connu une saison de galères marquée par plusieurs pépins physiques avec l’AS Monaco, où il s’est engagé jusqu’en juin 2027 l’été dernier.

« Qu’est-ce que je dois faire de plus pour éviter tout ça ? » « J’ai eu des moments où je me suis dit que c’était fini pour moi ? Franchement, j’ai eu des moments où je me disais : “Vas-y, c’est bon… ça me saoule en fait.” Je fais tout, je fais tout, je fais tout, je suis là, je viens, tout ça et ça ne s’arrête pas en fait, ça continue. J’étais en mode : Qu’est-ce que je dois faire de plus pour éviter tout ça ? », a confié Paul Pogba, dans un entretien accordé à Adil Rami pour Ligue 1+. Mais le soutien de ses proches et l’accueil réservé par le public un peu partout en France le poussent à persévérer.