Paris FC : «Mais qu’est-ce que j’en ai à carrer ?», Kombouaré confronte encore un journaliste !

Quelques jours après avoir repris un journaliste pour l’avoir tutoyé en conférence de presse, Antoine Kombouaré l’a retrouvé ce vendredi à deux jours du match contre le Stade Brestois. L’occasion pour les deux hommes d’avoir un nouvel échange divertissant.
« On n’est pas copains ». Dérangé par le tutoiement d’un journaliste en conférence de presse, Antoine Kombaouré n’avait pas hésité à le recadrer la semaine dernière, au moment de revenir sur la défaite du Paris FC contre le LOSC. « On n’est pas copains. T’as quel âge ? 33 ans ? Bah voilà », lui avait notamment lancé l’ancien joueur du PSG, qui a eu l’occasion de le recroiser ce vendredi.
« Ah, c’est le fameux garçon qui la semaine dernière… »
Alors que le Paris FC reçoit Brest dimanche, Clément Brossard, officiant sur RMC, a eu un nouvel échange savoureux avec « monsieur Antoine Kombaouré ». « Ah, c’est le fameux garçon qui la semaine dernière… Ok. C’est bien, vous avez retenu la leçon. Voilà, parfait », a répondu le coach parisien, ajoutant : « Par contre, vous pouvez me dire Antoine. Mais Antoine après "vous", ça me plaît ». Et le journaliste d’enchaîner : « Je ne sais pas parce que "Antoine" au début de la saison, ce n’était pas passé non plus ».
« Monsieur Kombouaré, c’est parfait, a répliqué ensuite Kombouaré. Coach, c’est très bien aussi. Les gens m’appellent coach ». Clément Brossard a pu poser dans la foulée sa question qui n’a pas vraiment plu à son interlocuteur, interrogé sur le match de la semaine en Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich.
« Qu’est-ce que j’en ai à carrer du PSG »
« En plus, le mec vient me parler du PSG quoi… Mais qu’est-ce que j’en ai à carrer du PSG, a commencé Antoine Kombouaré, interrompant Clément Brossard. Je viens de perdre un match contre Lille le week-end dernier alors je suis concentré sur mon travail ». Le journaliste de RMC a ensuite pu finir sa question, en dressant un parallèle sur la folle soirée vécue au Parc des Princes cette semaine à celle de 1993, avec la victoire du PSG contre le Real Madrid en Coupe de l’UEFA avec un but du Kanak. « J’ai été invité à assister à plein de matchs mais celui-là, je voulais absolument y être, a enchaîné Kombouaré. Ce sont les deux meilleures équipes du monde qui s’affrontaient. J’avais envie de voir ce que ça allait donner. C’est fabuleux, j’ai vu un match d’anthologie. J’entends que les défenseurs auraient pu être meilleurs. Marquer cinq buts contre le Bayern de cette année, il faut le faire. Après ils se sont faits un peu tirer les oreilles. Il y a quatre buts (pour le Bayern), c’est normal, c’est une grande équipe. C’est l’un des plus grands matchs européens en Ligue des champions. »