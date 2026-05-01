Paris FC : «Mais qu’est-ce que j’en ai à carrer ?», Kombouaré confronte encore un journaliste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques jours après avoir repris un journaliste pour l’avoir tutoyé en conférence de presse, Antoine Kombouaré l’a retrouvé ce vendredi à deux jours du match contre le Stade Brestois. L’occasion pour les deux hommes d’avoir un nouvel échange divertissant.

« On n’est pas copains ». Dérangé par le tutoiement d’un journaliste en conférence de presse, Antoine Kombaouré n’avait pas hésité à le recadrer la semaine dernière, au moment de revenir sur la défaite du Paris FC contre le LOSC. « On n’est pas copains. T’as quel âge ? 33 ans ? Bah voilà », lui avait notamment lancé l’ancien joueur du PSG, qui a eu l’occasion de le recroiser ce vendredi.

« Ah, c’est le fameux garçon qui la semaine dernière… » Alors que le Paris FC reçoit Brest dimanche, Clément Brossard, officiant sur RMC, a eu un nouvel échange savoureux avec « monsieur Antoine Kombaouré ». « Ah, c’est le fameux garçon qui la semaine dernière… Ok. C’est bien, vous avez retenu la leçon. Voilà, parfait », a répondu le coach parisien, ajoutant : « Par contre, vous pouvez me dire Antoine. Mais Antoine après "vous", ça me plaît ». Et le journaliste d’enchaîner : « Je ne sais pas parce que "Antoine" au début de la saison, ce n’était pas passé non plus ». « Monsieur Kombouaré, c’est parfait, a répliqué ensuite Kombouaré. Coach, c’est très bien aussi. Les gens m’appellent coach ». Clément Brossard a pu poser dans la foulée sa question qui n’a pas vraiment plu à son interlocuteur, interrogé sur le match de la semaine en Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich.