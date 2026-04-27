Paris FC - «On n'est pas copains» : Le moment de tension entre Antoine Kombouaré et un journaliste

Appelé au secours en février dernier, Antoine Kombouaré a réussi un petit exploit en permettant au Paris FC de se maintenir pour sa première saison en Ligue 1. Il surfait même sur une belle série d’invincibilité, qui s’est toutefois brusquement arrêtée ce dimanche, avec la défaite à domicile face au LOSC (0-1).
C’est presque anecdotique. Ambitieux promu, le Paris FC va pouvoir poursuivre son aventure en Ligue 1 la saison prochaine. C’est en grande partie grâce à Antoine Kombouaré, qui a apporté une certaine régularité chez l’autre club parisien avec une série de 7 matchs sans défaites... qui s’est finalement arrêtée ce dimanche.
« T’as quel âge ? 33 ans ? Bah voilà »
La défaite de la 31e journée de Ligue 1 face au LOSC, n’a pas vraiment de conséquences sur la fin de saison du PFC. Mais elle semble tout de même avoir piqué l’orgueil d’Antoine Kombouaré, assez tendu lors de la conférence de presse d’après-match. On l’a notamment vu lors d’un échange avec un journaliste qui s’est permis de le tutoyer en en commençant sa question par : « A quel moment, dans ton esprit... ». « Dans VOTRE esprit » l’a coupé le coach parisien. « On n’est pas copains. T’as quel âge ? 33 ans ? Bah voilà ».
Kombouaré toujours «pas copain» avec les journalistes
Ce n’est pas la première fois qu’Antoine Kombouaré a un échange remarqué avec un journaliste en conférence de presse, les épisodes sont nombreux dans la longue carrière du technicien français. On avait d’ailleurs eu droit à l’une de ses célèbres punchlines dès son arrivée au Paris FC, puisque lors de sa conférence de présentation une journaliste interrogeait les dirigeants du club francilien en demandant : « Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi Antoine ? »... ce qui ne lui avait pas vraiment plu. « … Le coach. C’est mieux hein. On est pas copains. Pas encore » avait-il lâché.