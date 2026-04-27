Paris FC - «On n'est pas copains» : Le moment de tension entre Antoine Kombouaré et un journaliste

Axel Cornic

Appelé au secours en février dernier, Antoine Kombouaré a réussi un petit exploit en permettant au Paris FC de se maintenir pour sa première saison en Ligue 1. Il surfait même sur une belle série d’invincibilité, qui s’est toutefois brusquement arrêtée ce dimanche, avec la défaite à domicile face au LOSC (0-1).

C’est presque anecdotique. Ambitieux promu, le Paris FC va pouvoir poursuivre son aventure en Ligue 1 la saison prochaine. C’est en grande partie grâce à Antoine Kombouaré, qui a apporté une certaine régularité chez l’autre club parisien avec une série de 7 matchs sans défaites... qui s’est finalement arrêtée ce dimanche.

PSG : «La messe est dite», un dernier frisson pour le RC Lens ? https://t.co/g0hlX2Yslk — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« T’as quel âge ? 33 ans ? Bah voilà » La défaite de la 31e journée de Ligue 1 face au LOSC, n’a pas vraiment de conséquences sur la fin de saison du PFC. Mais elle semble tout de même avoir piqué l’orgueil d’Antoine Kombouaré, assez tendu lors de la conférence de presse d’après-match. On l’a notamment vu lors d’un échange avec un journaliste qui s’est permis de le tutoyer en en commençant sa question par : « A quel moment, dans ton esprit... ». « Dans VOTRE esprit » l’a coupé le coach parisien. « On n’est pas copains. T’as quel âge ? 33 ans ? Bah voilà ».