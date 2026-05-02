Alerte au PSG : Ce crack qui pourrait commettre une erreur en cas de départ

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, le PSG pourrait voir certains de ses joueurs s’en aller à l’image de Senny Mayulu. Le milieu offensif de 19 ans est en pleine réflexion pour son avenir et il pourrait céder à la tentation d’un départ pour aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Toutefois, le joueur formé à Paris pourrait faire une erreur en cas de départ.

La fin de saison du PSG s’annonce palpitante. Le club de la capitale doit encore batailler en Ligue 1 pour remporter un nouveau titre, mais il y a aussi la Ligue des champions à aller chercher. Les Parisiens joueront leur demi-finale retour face au Bayern Munich mercredi 6 mai, eux qui se sont imposés 5-4 il y a quelques jours au Parc des princes. Après cela, les dirigeants parisiens pourront se concentrer sur le mercato et il y aura certains dossiers à gérer.

Stop ou encore pour Mayulu ? Au rayon des départs, le PSG pourrait perdre Senny Mayulu. Engagé avec le club de la capitale jusqu’en juin 2027, le milieu offensif est en discussions avec Paris au sujet d’une prolongation de contrat depuis un moment, mais il n’a toujours pas tranché. Le titi ne sait pas s’il doit rester chez le champion de France, lui qui n’est pas titulaire, ou bien rejoindre une autre équipe qui pourrait lui promettre un statut de titulaire indiscutable. Le jeune joueur de 19 ans va toutefois bientôt devoir se décider, car le PSG ne souhaitera pas le perdre gratuitement à l’été 2027.