Mercato - OM : «Chacun sait qu’il sera ailleurs», plusieurs transferts annoncés sur La Chaîne L’Equipe ?

Pierrick Levallet

Le mercato promet une nouvelle fois d’être mouvementé à l’OM. Le club phocéen vit une fin de saison délicate, avec une qualification pour la Ligue des champions l’exercice prochain incertaine. Sur La Chaîne L’Equipe, on n’a d’ailleurs pas manqué d’expliquer que certains joueurs se voyaient déjà loin de la formation olympienne.

L’OM risque de vivre un nouvel été animé sur le mercato. La fin de saison est délicate pour les hommes d’Habib Beye, qui ne sont même pas assurés de disputer la Ligue des champions l’exercice prochain. Il faut dire que le groupe marseillais ne semble plus spécialement motivé et concerné par le dernier objectif de l’année. Sur La Chaîne L’Equipe, on pense même que certains joueurs se voient déjà loin de la formation olympienne.

«C’est extrêmement optimiste de dire qu’il n’est pas trop tard» « Dimanche, je les avais trouvé plutôt bien contre Nice à l’échelle de l’OM printanier. Ça ne veut pas dire que c’était phénoménal, mais ils pouvaient mériter de l’emporter. [...] Dans ce contexte là, avec ce qu’on sait tous aussi, c’est-à-dire un groupe qu’il est très difficile de mobiliser parce que chacun sait qu’il sera ailleurs l’année prochaine à commencer par le directeur du football et les gens qui doivent les encadrer, c’est extrêmement optimiste de dire qu’il n’est pas trop tard [pour se qualifier en Ligue des champions] » a d’abord expliqué Anthony Clément sur le plateau de L’Equipe de Greg.