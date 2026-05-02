«Il ne croit plus dans le projet OM» : Le transfert de Mason Greenwood désormais inévitable ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Mason Greenwood n'est plus que l'ombre de lui-même, et cela se ressent dans les résultats de l'OM. La situation semble d'ailleurs avoir un point de non-retour, au point que son départ paraisse bel et bien acté en interne.

Auteur d'une première partie de saison très réussie sur le plan individuel, Mason Greenwood s'est imposé comme la star de l'OM et donc son atout offensif numéro 1. Néanmoins, la machine s'est enrayée ces dernières semaines, notamment avec le départ de Roberto De Zerbi, qu'il voyait comme son mentor à Marseille. Et la relation est beaucoup moins fluide avec Habib Beye.

«Il ne croit plus dans le projet OM» A tel point que son avenir ne passe visiblement plus par l'OM. « Il ne croit plus dans le projet OM », lâche même un proche du vestiaire marseillais dans les colonnes de La Provence. Un constat très clair qui confirme qu'un transfert à l'issue de la saison est désormais inévitable. Mason Greenwood ne semble plus heureux à Marseille et cherchera une porte de sortie l'été prochain, surtout si l'OM échoue dans sa quête de qualification pour la Ligue des champions.