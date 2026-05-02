«Je t'ai vendu» : L'OM lui a annoncé son transfert par téléphone, il était choqué !

Amadou Diawara

Formé au FC Nantes, Marcel Desailly a rejoint l'OM lors de l'été 1992. Et après avoir disputé seulement une saison à Marseille, l'ancien international français a été transféré à l'AC Milan. Comme l'a avoué Marcel Desailly, il a été choqué lorsque Bernard Tapie lui a annoncé son départ par téléphone.

Marcel Desailly a fait ses débuts en tant que footballeur professionnel au FC Nantes. Ayant alarmé la direction de l'OM, l'ancien international français a migré vers Marseille lors de l'été 1992. Toutefois, à sa grande surprise, Marcel Desailly n'a défendu les couleurs olympiennes que pendant une saison.

«J'ai été ravi de t'avoir à l'Olympique de Marseille» Le 10 novembre 1993, l'OM de Bernard Tapie a officialisé le départ de Marcel Desailly. L'AC Milan ayant raflé la mise pour une somme proche de 5,5M€. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, l'ancien défenseur central a raconté les coulisses de son transfert. « Le coup de fil le plus inattendu ? En novembre 1993, je fais la sieste. (Bernard) Tapie m'appelle à la maison : "Bonjour Marcel, j'ai été ravi de t'avoir à l'Olympique de Marseille. Je t'ai vendu au Milan AC." C'est un choc. Quitter le club alors que je n'avais fait qu'une saison ? Une vraie interrogation aussi : c'est un Ballon d'or qui va au Milan, pas un jeune joueur prometteur ! Qu'est-ce que je vais faire au Milan ? », s'était étonné Marcel Desailly.