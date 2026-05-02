Du jamais vu depuis 30 ans : La statistique en Ligue 1 qui inquiète à l’OM !

Pierrick Levallet

Pour le moment, l’OM peut encore croire à une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Le club phocéen est à quatre points du troisième de Ligue 1 à trois journées de la fin. Mais une statistique dans le championnat de France va accentuer un peu plus l’inquiétude chez les Marseillais concernant leur classement.

Et si l’OM parvenait à se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions ? Le club phocéen peut encore y croire puisque mathématiquement, tout reste possible. Les hommes d’Habib Beye sont à quatre points du troisième de Ligue 1 à trois matchs de la fin en attendant le dénouement de cette 32e journée de championnat. Seulement, une statistique ne risque pas vraiment de rassurer la formation marseillaise concernant l’issue de l’exercice 2025-2026.

L'OM vise un exploit jamais vu depuis 30 ans en Ligue 1 Comme le rapporte L’Equipe de Greg, seul un club de Ligue 1 était parvenu à terminer sur le podium après un même retard de points à trois rencontres du terme. Le Toulouse FC avait réussi cet exploit lors de la saison 1995-1996. Depuis 30 ans, une telle chose n’est plus arrivée dans le championnat de France. L’OM n’a donc vraiment plus le droit à l’erreur, et doit espérer des faux pas d’équipes comme l’OL, le LOSC ou encore le Stade Rennais pour espérer se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions.