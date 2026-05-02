OM - «Il y a beaucoup de choses qui me dérangent» : Djibril Cissé balance sur Habib Beye !

Pierrick Levallet

Arrivé à l’OM en février dernier pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a pas vraiment convaincu son monde sur le banc marseillais. Le coach de 48 ans cristalliserait même quelques tensions autour de lui à cause de son attitude dans le vestiaire. Djibril Cissé est alors monté au créneau en se livrant sur l’entraîneur franco-sénégalais.

Avec le départ de Roberto De Zerbi, l’OM a été contraint de se trouver un nouvel entraîneur en février dernier. La direction marseillaise s’était alors tournée vers Habib Beye, qui venait d’être licencié au Stade Rennais. Seulement, le coach de 48 ans n’a pas réellement convaincu son monde. L’entraîneur franco-sénégalais serait même au coeur de certaines tensions dans le vestiaire marseillais. Djibril Cissé s’est alors livré sur le technicien de l’OM, indiquant qu’il était à l’opposé de l’image qu’il renvoie depuis son arrivée au sein de la formation olympienne.

«Ce n’est pas facile d’avoir ces responsabilités là» « Habib est venu avec un amour spécial pour ce club. Il y a joué, il a porté le brassard, j’ai joué avec lui donc je sais à quel point l’OM est important pour lui. Il prend vraiment à coeur son nouveau rôle de coach. Déjà au Red Star je l’avais eu quelques fois pour des séances pour les attaquants. On parlait longuement, limite il me perdait tellement il était pointu tactiquement. Le fait d’arriver à l’OM, je sais ce qu’il ressent. Même si on n’en a pas parlé, je sais ce qu’il vit. Et ce n’est pas facile d’avoir ces responsabilités là. Habib a toujours été quelqu’un qui passe bien, qui est élégant, qui est beau, qui prend de la place. Quand il est là, on sait qu’il est là » a d’abord confié l’ancien attaquant passé par l’OM sur le plateau de L’Equipe de Greg.