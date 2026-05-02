Didier Deschamps : «Je le sortais du foot», la très belle amitié avec ce champion du monde 98

Amadou Diawara

Formés au FC Nantes, Didier Deschamps et Marcel Desailly ont évolué ensemble pendant plusieurs années chez les Canaris, avant de cohabiter de nouveau à l'OM, à Chelsea et en équipe de France. D'après le natif d'Accra (Ghana), l'actuel sélectionneur de l'équipe de France est son ami le plus proche dans le monde du football.

Lors de sa brillante carrière, Didier Deschamps s'est retrouvé très souvent aux côtés de Marcel Desailly. Nés la même année, les deux anciens footballeurs ont été formés ensemble au FC Nantes. Et si Didier Deschamps a rejoint l'OM en novembre 1989, Marcel Desailly l'a rejoint moins de trois ans plus tard, soit en juillet 1992.

«Lui avait besoin de sortir de ce côté très strict» Alors que Marcel Desailly n'a passé qu'une seule saison à l'OM, Didier Deschamps l'a retrouvé à Chelsea lors de l'été 1999, avant de migrer vers l'Espagne, du côté de Valence, un an plus tard. De surcroit, les deux internationaux français ont joué de nombreux matchs ensemble chez les Bleus. Didier Deschamps comptant 176 sélections, tandis que Marcel Desailly a joué 116 matchs au total avec les Tricolores.